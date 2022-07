Ajax bevestigt: Steven Bergwijn tekent contract tot 2027

Bergwijn, die ook in de jeugd van Ajax speelde, kwam van 2014 tot en met 2020 ook uit voor PSV en maakte vervolgens de overstap naar de Spurs. De geboren Amsterdammer speelde zestig competitiewedstrijden voor Tottenham en scoorde daarin zeven keer. De meeste duels kwam Bergwijn als invaller in het veld.

In het Nederlands elftal van bondscoach Louis van Gaal lijkt Bergwijn in aanloop naar het WK in Qatar van eind dit jaar op weg naar een basisplaats. In de afgelopen reeks Nations League-wedstrijden scoorde de aanvaller tegen België (1-4-overwinning). Hij speelde in de aanval samen met Memphis Depay.