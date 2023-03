KNVB belde met FC Groningen: tweede geel Määttä onterecht

„De schorsing is niet verdwenen, maar we hebben wel gelijk gekregen dat de kaart onterecht was”, zei FC Groningen-trainer Dennis van der Ree op de persconferentie in aanloop naar het uitduel naar AZ. „De beslissing was niet goed en daar is de club door de KNVB over geïnformeerd.”

FC Groningen schreef deze week een brief naar de KNVB naar aanleiding van de rode kaart die Määttä ontving in de Kuip. De Noorse verdediger kreeg van scheidsrechter Joey Kooij zijn tweede gele kaart omdat hij de bal tegen de voor hem op de grond gevallen Alireza Jahanbakhsh aan had geschoten. Kooij beoordeelde het als ’onsportief gedrag’, maar dat was volgens de KNVB dus een onjuiste beslissing.

Wouter Gudde, directielid bij de Groningers, kreeg naar aanleiding van die brief deze week de commissie scheidsrechterszaken van de KNVB aan de lijn. Deze gaf toe dat de kaart onterecht was gegeven, maar dat Määttä gewoon geschorst is tegen AZ.