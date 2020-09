Remco Evenepoel droomt stiekem van Tour de France

„Ik boek elke dag vooruitgang. Ik voel me goed”, aldus Evenepoel. „Ik blijf kalm. Ik ga volgende week testen doen en we zullen zien wat daar de resultaten van zijn. Ik zet elke dag kleine stapjes voorwaarts, dat is goed voor mijn moraal. Dat is namelijk positief nieuws.”

„Ook al moest ik van elke dag rijden de omslag maken naar helemaal niets. Dat was en is heel moeilijk. Gelukkig waren er wedstrijden als de Tour de France en de Tirreno-Adriatico, waardoor de middagen wat sneller voorbij gingen.”

Evenepoel kan zich niet meer herinneren hoe hij in de Ronde van Lombardije tegen het muurtje van een brug reed en in een ravijn belandde. „De laatste beelden die ik me kan herinneren, waren naar beneden kijken, een zwart gat zien en niet weten waar ik zou vallen.”

Remco Evenepoel belandde tijdens de Rond van Lombardije in een ravijn. Ⓒ AFP

Tour de France

De Belg, die zelf nog zijn debuut in een grote rond moet maken, zag afgelopen week hoe generatiegenoot Tadej Pogacar in extremis de Tour de France won. „Er zijn drie grote ronden, maar de Ronde van Frankrijk steekt er een beetje bovenuit. Het is de grootste wedstrijd van het jaar. Het was leuk dat er echt ’oorlog’ gevoerd werd. Dit jaar was er een duel tussen de twee Slovenen, maar ook een gevecht om de derde plaats. Het was leuk om te zien, een geweldige show. Het is goed als er verschillende jongens vechten voor de overwinning.”

Dus volgend jaar de Tour rijden? „Het werkt motiverend om twee 22-jarige jongens de Tour te zien winnen (Pogacar en Egan Bernal, red.). Normaal gesproken doe ik mee aan de Olympische Spelen, dus ik zal keuzes moeten maken. Het is niet mogelijk om de Tour en de Spelen te combineren. In december weten we of de Spelen doorgaan. Daarna gaan we kijken welke grote ronde ik ga rijden”, aldus Evenepoel.

Bron: Het Nieuwsblad