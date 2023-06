Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Alcaraz voor het eerst naar halve finales op gras

21:59 uur Carlos Alcaraz heeft de halve finales bereikt van het grastoernooi van Queen’s. De als eerste geplaatste Spanjaard won in twee sets van de Bulgaar Grigor Dimitrov: 6-4 6-4. Voor Alcaraz is het de eerste keer dat hij zich plaatst voor de laatste vier van een grastoernooi op de ATP Tour.

Alcaraz was tegen Dimitrov die tegenwoordig op de 26e plaats van de wereldranglijst staat, de sterkste in de eerste set. De 20-jarige Spanjaard brak meteen de opslagbeurt van zijn tegenstander en hield die voorsprong tot de setwinst. In de tweede set liep Dimitrov uit naar 3-0, maar Alacaraz kwam terug. Met breaks over en weer was het uiteindelijk de nummer 2 van de wereldranglijst die aan het langste eind trok. Hij kon op 5-4 voor de wedstrijd serveren en maakte geen fouten.

In de halve finale neemt Alcaraz het op tegen de Amerikaan Sebastian Korda. Die won in twee sets van de als vijfde geplaatste Brit Cameron Norrie 6-4 7-6 (1). De andere halve finale gaat tussen de Deen Holger Rune en de Australiër Alex de Minaur.

Waterpoloërs komen in kwalificatie tegen Polen net niet aan de 30

21:52 uur De Nederlandse waterpoloërs hebben hun eerste wedstrijd in de kwalificatie voor de Europese titelstrijd gewonnen. In Amersfoort kwam Oranje net niet aan de dertig doelpunten: 29-5 (5-1 7-2 6-0 11-2).

Kas te Riele, spelend bij Primorje in Kroatië, was in het eenzijdige duel topschutter met zes doelpunten. Jorn Winkelhorst en Jorn Muller waren beiden goed voor vier treffers.

Portugal en Litouwen zijn de overige tegenstanders voor Oranje. De groepswinnaars en de drie beste nummers twee plaatsen zich voor het EK, dat van 3 tot en met 16 januari volgend jaar wordt gespeeld in het Israëlische Netanya.

Schouten en Kamminga winnen 100 schoolslag in Rome

20:39 uur In aanloop naar de wereldkampioenschappen van komende maand in het Japanse Fukuoka hebben de zwemmers Arno Kamminga en Tes Schouten bij een driedaags toernooi in Rome hun race op de 100 schoolslag gewonnen. Kamminga deed dat in 59,05 en Schouten in 1.06,06.

Nyls Korstanje behaalde zilver op de 100 vlinder (51,82). De 28,07 op de 50 rugslag en 1.56,68 op de 200 vrije slag van respectievelijk Maaike de Waard en Marrit Steenbergen leverden brons op. Coach Mark Faber was tevreden met de prestaties: „Dat Arno en Tes hier in zo’n sterk veld winnen is natuurlijk geweldig. Ik ben benieuwd wat de rest van het toernooi gaat gebeuren.”

Springruiters winnen landenwedstrijd op CHIO Rotterdam

19:54 uur De Nederlandse springruiters hebben vrijdag op het CHIO van Rotterdam de wedstrijd in de Nations Cup gewonnen. De winnende equipe van bondscoach Jos Lansink bestond uit Jur Vrieling, Leopold van Asten, Maikel van der Vleuten en Harrie Smolders.

Smolders leverde de grootste bijdrage aan de zege door met Monaco twee keer een foutloze ronde te rijden. Ierland eindigde als tweede, voor Duitsland.

Karateka Timmermans verovert zilver op Europese Spelen

19:04 uur Karateka Brian Timmermans heeft bij de Europese Spelen in het Poolse Krakau zilver gepakt. In de klasse tot 84 kilogram verloor de 25-jarige Heerlenaar de finale van Alvin Karaqi uit Albanië. Die won met 3-2 in punten.

Timmermans, die eerder dit jaar brons pakte op het EK, won eerder op de dag in de groepsfase van de Georgiër Khvicha Kiparoidze, Valerii Chobotar uit Oekraïne en verloor van de Italiaan Michele Martina uit Italië. Daarna was hij in de halve finale te sterk voor de Pool Michal Babos.

Karateka Lynn Snel werd in de klasse tot 61 kilogram in de groepsfase uitgeschakeld. Ze verloor van Gulbahar Gozutok uit Turkije en Reem Khamis uit Duitsland. Ze won van Weronika Mikulska uit Polen.

Holger Rune tegen De Minaur in halve finale toernooi Queen’s

18.41 uur: Holger Rune uit Denemarken en Alex de Minaur uit Australië strijden zaterdag om een plek in de finale van het grastoernooi van Queen’s in Londen. De als tweede geplaatste Rune versloeg de Italiaan Lorenzo Musetti, de nummer 6 van de plaatsingslijst. De als zevende geplaatste De Minaur was te sterk voor Adrian Mannarino uit Frankrijk.

Rune had bijna twee uur en twee sets nodig om Musetti te verslaan. In de eerste set maakte de Deen een break achterstand ongedaan om met een tweede break de set te winnen. In de tweede set overleefde Rune twee breakpoints op 5-4, won daarna de opslagbeurt van de Italiaan en maakte het op eigen service af.

De Minaur had drie sets nodig om Mannarino te kloppen: 6-4 4-6 6-4. De Fransman had een ronde eerder de als derde geplaatste Amerikaan Taylor Fritz uitgeschakeld, maar kwam in de lange partij tegen de Australiër in de derde set meteen een break achter. Die maakte hij nog ongedaan, maar De Minaur won nogmaals zijn opslagbeurt en trok de zege naar zich toe.

Het grastoernooi van Queen’s geldt net als het toernooi in Halle als voorbereidingstoernooi voor Wimbledon, dat over tien dagen begint.

Organisatie WK voetbal clubteams 2025 naar Verenigde Staten

18.26 uur: De Verenigde Staten organiseren in 2025 het wereldkampioenschap voetbal voor clubteams. De FIFA heeft het evenement, dat dan voor het eerst wordt gehouden met 32 deelnemende teams, vrijdag aan het land toegewezen. Data, speellocaties en schema’s zijn nog niet bekend. Het evenement wordt vanaf 2025 een keer in de vier jaar gehouden.

Volgens FIFA moet het evenement gaan uitgroeien tot een van de toonaangevende toernooien voor clubs in het mannenvoetbal. „In de Verenigde Staten zien we de ideale gastheer om als eerste dit toernooi in de nieuwe vorm gestalte te geven”, zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino. „De infrastructuur is goed en de belangstelling van de fans is enorm. We verwachten een groot succes.”

De kampioenen van de uiteenlopende confederaties tussen 2021 en 2024 mogen deelnemen aan het WK. Dat betekent voor Europa dat Chelsea, Real Madrid en Manchester City, de winnaars van de Champions League van de afgelopen drie jaar, al zijn geplaatst.

De Verenigde Staten zijn in 2026 samen met Mexico en Canada ook de organisator van het WK voor landen (mannen).

Bautista Agut verrast Medvedev in grastoernooi Halle

18.24 uur: Roberto Bautista Agut uit Spanje heeft op het grastoernooi van Halle Daniil Medvedev uitgeschakeld in de kwartfinales. De als achtste geplaatste Spanjaard versloeg op het Duitse toernooi de als eerste geplaatste Rus in twee sets: 7-5 7-6 (3).

Mocht Tallon Griekspoor later vrijdag van de Rus Andrey Rublev weten te winnen, dan treft hij Bautista Agut, de nummer 23 van de wereldranglijst, in de halve finale zaterdag.

Medvedev, de nummer 3 van de wereldranglijst, begon de partij door de opslagbeurt van Bautista Agut te winnen. De Rus leverde zijn eigen service daarna meteen weer in. Een tweede break leverde de Spanjaard de setwinst op met 7-5. In de tweede set was Bautista Agut sterker in de tiebreak en benutte daarin op 6-3 zijn eerste matchpoint.

Basketbalsters 3x3 uitgeschakeld op Europese Spelen

17.02 uur: De Nederlandse 3x3 basketbalsters zijn uitgeschakeld op de Europese Spelen. In Krakau verloren Janis Boonstra, Jacobine Klerx, Jade Blagrove en Emy Hayford vrijdag van Israël, 19-20.

Oranje slaagde er daardoor niet in bij de eerste twee in de poule te eindigen, noodzakelijk om door te gaan naar de kwartfinale. Nederland was het toernooi begonnen met een overwinning op Zwitserland, 20-14. Vervolgens was er een nederlaag tegen Spanje, 8-21.

Spanje en Israël vervolgen het evenement.

Taekwondoka Molle op Europese Spelen uitgeschakeld in kwartfinales

16.14 uur: Milan Molle is bij de Europese Spelen in het Poolse Krakau uitgeschakeld in de kwartfinale. De 19-jarige Molle verloor in de categorie tot 54 kilogram met 2-0 (7-2 12-9) van de Spanjaard Hugo Arillo Vazquez.

Molle had in zijn eerste partij nog gewonnen van de Brit Zack Thomas.

Aymen Achnine werd in zijn eerste wedstrijd uitgeschakeld. Hij verloor van Gasjim Magomedov uit Azerbeidzjan.

Tennisser Zverev in halve finale Halle tegen Bublik

16.03 uur: Alexander Zverev heeft de halve finale bereikt van het grastoernooi in Halle. De 26-jarige Duitse tennisser, als negende geplaatst, versloeg in twee sets de Chileen Nicolas Jarry: 7-5 6-3.

Jarry had een ronde eerder de als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas uitgeschakeld. Van Zverev had hij in mei gewonnen in de halve finale van het toernooi van Genève. In deze partij brak Zverev op 6-5 de opslagbeurt van Jarry om de eerste te pakken. Meteen in de tweede set won hij opnieuw de service van de Chileen en liep uit naar 3-0. Die marge gaf de Duitser, die al twee keer eerder de finale haalde, in Halle niet meer weg. Hij benutte op 5-3 zijn derde matchpoint.

Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Kazach Aleksandr Bublik. Die bereikte de laatste vier omdat zijn tegenstander Jannik Sinner in de kwartfinales opgaf met een dijbeenblessure. Sinner stond na een klein uur met 7-5 2-0 achter.

Halle geldt als voorbereidingstoernooi voor Wimbledon, dat over tien dagen begint. Vrijdagavond neemt Tallon Griekspoor het in Halle op tegen de Rus Andrey Rublev. Griekspoor heeft al zeven duels op een rij gewonnen. Hij won zondag het grastoernooi van Rosmalen.

Herder volgt Lodeweges op als commissaris bij sc Heerenveen

15.09 uur: Henk Herder treedt toe tot de raad van commissarissen van sc Heerenveen. De 55-jarige oud-trainer van de Friese club neemt de plek in van Dwight Lodeweges, die in februari naar Ajax vertrok om John Heitinga als assistent bij te staan.

Herder had van 1993 tot en met 2008 meerdere jeugdteams van sc Heerenveen onder zijn hoede. Daarna was hij bij het eerste elftal assistent van achtereenvolgens Trond Sollied, Ron Jans en Marco van Basten.

Bondscoach Bosnië stapt op na nederlaag tegen Luxemburg

14.57 uur: Faruk Hadzibegic is niet langer bondscoach van de nationale voetbalploeg van Bosnië en Herzegovina. De 65-jarige trainer besloot drie dagen na de thuisnederlaag tegen Luxemburg (0-2) in de EK-kwalificatie op te stappen.

Bosnië heeft in groep J van de kwalificatie 3 punten uit vier duels. Portugal leidt met 12 punten, gevolgd door Slowakije met 10 punten. Alleen de eerste twee landen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar in Duitsland.

Hadzibegic was pas sinds januari bondscoach van Bosnië. Eerder had hij het land ook in 1999 onder zijn hoede. Verder werkte de voormalig Joegoslavisch international als bondscoach van Montenegro en was hij trainer van Sochaux, Real Betis, Troyes, Dijon, Bastia en Valenciennes.

Sinner geeft geblesseerd op in Halle, Koolhof verliest op Queen’s van Fritz en Lehecka

14.55 uur: De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft in de kwartfinales van het grastoernooi van Halle opgegeven. De nummer 9 van de wereld gaf een dijbeenblessure op als reden.

Sinner stond na een klein uur met 7-5 2-0 achter tegen de Kazach Aleksandr Boeblik, die zaterdag de winnaar van het duel tussen Alexander Zverev uit Duitsland en de Chileen Nicolas Jarry treft.

Halle geldt als voorbereidingstoernooi voor Wimbledon, dat over tien dagen begint. De 21 jaar oude Sinner haalde vorig jaar de kwartfinales in Londen. Hij versloeg toen onder anderen de Spanjaard Carlos Alcaraz. In de kwartfinales was Novak Djokovic hem in vijf sets de baas.

Vrijdagavond neemt Tallon Griekspoor het in Halle op tegen de Rus Andrej Roeblev. Griekspoor heeft al zeven duels op een rij gewonnen. Hij won zondag het grastoernooi van Rosmalen.

Wesley Koolhof is er op het grastoernooi van Queen’s niet in geslaagd de finale te bereiken. De nummer 1 van de wereld verloor samen met zijn Britse partner Neal Skupski van de Amerikaan Taylor Fritz en Jiri Lehecka uit Tsjechië. Het werd 6-3 7-6 (4) voor het gelegenheidsduo.

Voor Koolhof (34) en Skupski (33) is het de eerste nederlaag van het grasseizoen. Ze pakten afgelopen weekend nog de titel in Rosmalen.

Jean-Julien Rojer verloor samen met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador in de kwartfinales van het grastoernooi van Halle. De Duitsers Oscar Otte en Jan-Lennard Struff waren met 6-4 5-7 10-7 te sterk.

Russische tennisser Chatjsanov meldt zich af voor Wimbledon

Karen Chatsjanov Ⓒ ANP/HH

13.48 uur: Karen Chatjsanov heeft zich afgemeld voor Wimbledon, dat over tien dagen begint. De nummer 11 van de wereld heeft last van een rugblessure. De 27-jarige Chatsjanov haalde op Roland Garros de kwartfinales en op de twee grandslamtoernooien daarvoor, de Australian Open en de US Open, zelfs de halve eindstrijd.

Vorig jaar deed Chatsjanov ook niet mee aan Wimbledon, toen omdat de Russische tennissers geweerd werden in Londen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dit jaar mogen de Russen wel meedoen, weliswaar onder neutrale vlag. In 2021 reikte Chatsjanov tot de laatste acht op Wimbledon.

Schoonspringster Praasterink naar finale bij Europese Spelen

12.42 uur: Else Praasterink heeft zich bij de Europese Spelen in Krakau geplaatst voor de finale van de 10 metertoren. De 20-jarige Nederlandse kwam uit op een totaal van 270,85 punten. Daarmee eindigde ze in de voorronden als zesde. De beste twaalf van de achttien schoonspringsters kwalificeerden zich voor de finale, die later op vrijdag is.

De Britse Eden Vivian Ho-chi Cheng behaalde met 290,85 punten de hoogste score na vijf sprongen.

PSV oefent in Oostenrijk tegen FC Augsburg

12.24 uur: PSV speelt volgende maand tijdens een trainingskamp in Oostenrijk een oefenwedstrijd tegen de Duitse club FC Augsburg. Het duel met de nummer 15 uit de Bundesliga van vorig seizoen is op zaterdag 22 juli in Irdning.

Het trainingskamp van PSV, dat onder leiding staat van de nieuwe hoofdtrainer Peter Bosz, is van 13 tot en met 22 juli. De Eindhovenaren oefenen op 15 juli ook tegen FC Blau-Weiss Linz, dat naar de hoogste klasse in Oostenrijk is gepromoveerd.

PSV traint maandag 3 juli voor het eerst. Op vrijdag 4 augustus wacht voor de club de ontmoeting met landskampioen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Lindhout fluit zaterdag tweede duel op EK onder 21

Allard Lindhout Ⓒ ANP/HH

11.52 uur: Allard Lindhout heeft een tweede wedstrijd toegewezen gekregen op het Europees kampioenschap onder 21. De Nederlandse scheidsrechter is door de UEFA aangesteld voor de groepswedstrijd tussen Spanje en Kroatië van zaterdag.

Lindhout, die wordt bijgestaan door zijn vaste assistent-scheidsrechters Rogier Honig en Patrick Inia, floot donderdag zijn eerste duel. Die wedstrijd ging tussen de beloften van Frankrijk en Italië: 2-1.

San Antonio Spurs trekt ’sensatie’ Wembanyama aan

08.04 uur: De basketballers van San Antonio Spurs hebben de komst van basketbalsensatie Victor Wembanyama definitief gemaakt. De Spurs hadden in de NBA draft de eerste keuze en kozen zoals verwacht voor de 19-jarige Fransman. Bij de draft hebben de clubs die afgelopen seizoen het minst hebben gepresteerd voorrang om de betere spelers aan te trekken, wat de concurrentiestrijd moet bevorderen.

„Dit is zonder twijfel iets waar ik mijn hele leven van heb gedroomd. Om de commissaris van de NBA dit te horen uitspreken, maakt me dat ik moet huilen, man”, zei Wembanyama. De NBA is al een tijd in de ban van de Franse tiener, die wordt beschouwd als een groot talent. Wembanyama komt over van de Franse club Boulogne-Levallois Metropolitans 92.

San Antonio Spurs eindigde afgelopen seizoen onderaan in de Western Conference. De club wist slechts 22 van de 82 duels te winnen. Desondanks droomt Wembanyama al van de titel. „Het is lastig om te winnen in deze competitie. Het is mijn doel om zoveel mogelijk te leren, omdat ik uiteindelijk die ring wil winnen.”

Charlotte Hornets, dat als tweede mocht kiezen, liet de keuze vallen op de Amerikaan Brandon Miller (20). Portland Trail Blazers, de nummer 3 in de NBA draft, selecteerde de Amerikaan Scoot Henderson (19). De basketballers beginnen in het najaar aan het nieuwe seizoen. Afgelopen seizoen ging de titel naar Denver Nuggets.