Herder volgt Lodeweges op als commissaris bij sc Heerenveen

15.09 uur: Henk Herder treedt toe tot de raad van commissarissen van sc Heerenveen. De 55-jarige oud-trainer van de Friese club neemt de plek in van Dwight Lodeweges, die in februari naar Ajax vertrok om John Heitinga als assistent bij te staan.

Herder had van 1993 tot en met 2008 meerdere jeugdteams van sc Heerenveen onder zijn hoede. Daarna was hij bij het eerste elftal assistent van achtereenvolgens Trond Sollied, Ron Jans en Marco van Basten.

Bondscoach Bosnië stapt op na nederlaag tegen Luxemburg

14.57 uur: Faruk Hadzibegic is niet langer bondscoach van de nationale voetbalploeg van Bosnië en Herzegovina. De 65-jarige trainer besloot drie dagen na de thuisnederlaag tegen Luxemburg (0-2) in de EK-kwalificatie op te stappen.

Bosnië heeft in groep J van de kwalificatie 3 punten uit vier duels. Portugal leidt met 12 punten, gevolgd door Slowakije met 10 punten. Alleen de eerste twee landen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar in Duitsland.

Hadzibegic was pas sinds januari bondscoach van Bosnië. Eerder had hij het land ook in 1999 onder zijn hoede. Verder werkte de voormalig Joegoslavisch international als bondscoach van Montenegro en was hij trainer van Sochaux, Real Betis, Troyes, Dijon, Bastia en Valenciennes.

Sinner geeft geblesseerd op in Halle, Koolhof verliest op Queen's van Fritz en Lehecka

14.55 uur: De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft in de kwartfinales van het grastoernooi van Halle opgegeven. De nummer 9 van de wereld gaf een dijbeenblessure op als reden.

Sinner stond na een klein uur met 7-5 2-0 achter tegen de Kazach Aleksandr Boeblik, die zaterdag de winnaar van het duel tussen Alexander Zverev uit Duitsland en de Chileen Nicolas Jarry treft.

Halle geldt als voorbereidingstoernooi voor Wimbledon, dat over tien dagen begint. De 21 jaar oude Sinner haalde vorig jaar de kwartfinales in Londen. Hij versloeg toen onder anderen de Spanjaard Carlos Alcaraz. In de kwartfinales was Novak Djokovic hem in vijf sets de baas.

Vrijdagavond neemt Tallon Griekspoor het in Halle op tegen de Rus Andrej Roeblev. Griekspoor heeft al zeven duels op een rij gewonnen. Hij won zondag het grastoernooi van Rosmalen.

Wesley Koolhof is er op het grastoernooi van Queen's niet in geslaagd de finale te bereiken. De nummer 1 van de wereld verloor samen met zijn Britse partner Neal Skupski van de Amerikaan Taylor Fritz en Jiri Lehecka uit Tsjechië. Het werd 6-3 7-6 (4) voor het gelegenheidsduo.

Voor Koolhof (34) en Skupski (33) is het de eerste nederlaag van het grasseizoen. Ze pakten afgelopen weekend nog de titel in Rosmalen.

Jean-Julien Rojer verloor samen met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador in de kwartfinales van het grastoernooi van Halle. De Duitsers Oscar Otte en Jan-Lennard Struff waren met 6-4 5-7 10-7 te sterk.

Russische tennisser Chatjsanov meldt zich af voor Wimbledon

Karen Chatsjanov Ⓒ ANP/HH

13.48 uur: Karen Chatjsanov heeft zich afgemeld voor Wimbledon, dat over tien dagen begint. De nummer 11 van de wereld heeft last van een rugblessure. De 27-jarige Chatsjanov haalde op Roland Garros de kwartfinales en op de twee grandslamtoernooien daarvoor, de Australian Open en de US Open, zelfs de halve eindstrijd.

Vorig jaar deed Chatsjanov ook niet mee aan Wimbledon, toen omdat de Russische tennissers geweerd werden in Londen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dit jaar mogen de Russen wel meedoen, weliswaar onder neutrale vlag. In 2021 reikte Chatsjanov tot de laatste acht op Wimbledon.

Schoonspringster Praasterink naar finale bij Europese Spelen

12.42 uur: Else Praasterink heeft zich bij de Europese Spelen in Krakau geplaatst voor de finale van de 10 metertoren. De 20-jarige Nederlandse kwam uit op een totaal van 270,85 punten. Daarmee eindigde ze in de voorronden als zesde. De beste twaalf van de achttien schoonspringsters kwalificeerden zich voor de finale, die later op vrijdag is.

De Britse Eden Vivian Ho-chi Cheng behaalde met 290,85 punten de hoogste score na vijf sprongen.

PSV oefent in Oostenrijk tegen FC Augsburg

12.24 uur: PSV speelt volgende maand tijdens een trainingskamp in Oostenrijk een oefenwedstrijd tegen de Duitse club FC Augsburg. Het duel met de nummer 15 uit de Bundesliga van vorig seizoen is op zaterdag 22 juli in Irdning.

Het trainingskamp van PSV, dat onder leiding staat van de nieuwe hoofdtrainer Peter Bosz, is van 13 tot en met 22 juli. De Eindhovenaren oefenen op 15 juli ook tegen FC Blau-Weiss Linz, dat naar de hoogste klasse in Oostenrijk is gepromoveerd.

PSV traint maandag 3 juli voor het eerst. Op vrijdag 4 augustus wacht voor de club de ontmoeting met landskampioen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Lindhout fluit zaterdag tweede duel op EK onder 21

Allard Lindhout Ⓒ ANP/HH

11.52 uur: Allard Lindhout heeft een tweede wedstrijd toegewezen gekregen op het Europees kampioenschap onder 21. De Nederlandse scheidsrechter is door de UEFA aangesteld voor de groepswedstrijd tussen Spanje en Kroatië van zaterdag.

Lindhout, die wordt bijgestaan door zijn vaste assistent-scheidsrechters Rogier Honig en Patrick Inia, floot donderdag zijn eerste duel. Die wedstrijd ging tussen de beloften van Frankrijk en Italië: 2-1.

San Antonio Spurs trekt ’sensatie’ Wembanyama aan

08.04 uur: De basketballers van San Antonio Spurs hebben de komst van basketbalsensatie Victor Wembanyama definitief gemaakt. De Spurs hadden in de NBA draft de eerste keuze en kozen zoals verwacht voor de 19-jarige Fransman. Bij de draft hebben de clubs die afgelopen seizoen het minst hebben gepresteerd voorrang om de betere spelers aan te trekken, wat de concurrentiestrijd moet bevorderen.

„Dit is zonder twijfel iets waar ik mijn hele leven van heb gedroomd. Om de commissaris van de NBA dit te horen uitspreken, maakt me dat ik moet huilen, man”, zei Wembanyama. De NBA is al een tijd in de ban van de Franse tiener, die wordt beschouwd als een groot talent. Wembanyama komt over van de Franse club Boulogne-Levallois Metropolitans 92.

San Antonio Spurs eindigde afgelopen seizoen onderaan in de Western Conference. De club wist slechts 22 van de 82 duels te winnen. Desondanks droomt Wembanyama al van de titel. „Het is lastig om te winnen in deze competitie. Het is mijn doel om zoveel mogelijk te leren, omdat ik uiteindelijk die ring wil winnen.”

Charlotte Hornets, dat als tweede mocht kiezen, liet de keuze vallen op de Amerikaan Brandon Miller (20). Portland Trail Blazers, de nummer 3 in de NBA draft, selecteerde de Amerikaan Scoot Henderson (19). De basketballers beginnen in het najaar aan het nieuwe seizoen. Afgelopen seizoen ging de titel naar Denver Nuggets.