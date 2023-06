Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

PSV oefent in Oostenrijk tegen FC Augsburg

12.24 uur: PSV speelt volgende maand tijdens een trainingskamp in Oostenrijk een oefenwedstrijd tegen de Duitse club FC Augsburg. Het duel met de nummer 15 uit de Bundesliga van vorig seizoen is op zaterdag 22 juli in Irdning.

Het trainingskamp van PSV, dat onder leiding staat van de nieuwe hoofdtrainer Peter Bosz, is van 13 tot en met 22 juli. De Eindhovenaren oefenen op 15 juli ook tegen FC Blau-Weiss Linz, dat naar de hoogste klasse in Oostenrijk is gepromoveerd.

PSV traint maandag 3 juli voor het eerst. Op vrijdag 4 augustus wacht voor de club de ontmoeting met landskampioen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Lindhout fluit zaterdag tweede duel op EK onder 21

Allard Lindhout Ⓒ ANP/HH

11.52 uur: Allard Lindhout heeft een tweede wedstrijd toegewezen gekregen op het Europees kampioenschap onder 21. De Nederlandse scheidsrechter is door de UEFA aangesteld voor de groepswedstrijd tussen Spanje en Kroatië van zaterdag.

Lindhout, die wordt bijgestaan door zijn vaste assistent-scheidsrechters Rogier Honig en Patrick Inia, floot donderdag zijn eerste duel. Die wedstrijd ging tussen de beloften van Frankrijk en Italië: 2-1.

San Antonio Spurs trekt ’sensatie’ Wembanyama aan

08.04 uur: De basketballers van San Antonio Spurs hebben de komst van basketbalsensatie Victor Wembanyama definitief gemaakt. De Spurs hadden in de NBA draft de eerste keuze en kozen zoals verwacht voor de 19-jarige Fransman. Bij de draft hebben de clubs die afgelopen seizoen het minst hebben gepresteerd voorrang om de betere spelers aan te trekken, wat de concurrentiestrijd moet bevorderen.

„Dit is zonder twijfel iets waar ik mijn hele leven van heb gedroomd. Om de commissaris van de NBA dit te horen uitspreken, maakt me dat ik moet huilen, man”, zei Wembanyama. De NBA is al een tijd in de ban van de Franse tiener, die wordt beschouwd als een groot talent. Wembanyama komt over van de Franse club Boulogne-Levallois Metropolitans 92.

San Antonio Spurs eindigde afgelopen seizoen onderaan in de Western Conference. De club wist slechts 22 van de 82 duels te winnen. Desondanks droomt Wembanyama al van de titel. „Het is lastig om te winnen in deze competitie. Het is mijn doel om zoveel mogelijk te leren, omdat ik uiteindelijk die ring wil winnen.”

Charlotte Hornets, dat als tweede mocht kiezen, liet de keuze vallen op de Amerikaan Brandon Miller (20). Portland Trail Blazers, de nummer 3 in de NBA draft, selecteerde de Amerikaan Scoot Henderson (19). De basketballers beginnen in het najaar aan het nieuwe seizoen. Afgelopen seizoen ging de titel naar Denver Nuggets.