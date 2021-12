Coach Southampton: ’Vaccinatiegraad in Premier League te laag’

Volgens de meest recente cijfers heeft 81 procent van de spelers in de Premier League ten minste 1 prik tegen corona gekregen en is slechts 68 procent dubbel gevaccineerd. In de drie profniveaus daaronder heeft 25 procent van de spelers onlangs te kennen gegeven dat ze niet van plan zijn zich te laten vaccineren.

„Die percentages van ongevaccineerde spelers zijn te hoog”, zei Hasenhüttl. „Bij Southampton is de vaccinatiegraad bijna 100 procent. Ik weet niet of dat de reden is waarom wij geen coronagevallen hebben, maar ik ben heel blij dat onze spelers een andere mentaliteit hebben en ik moet zeggen dat ik me veel veiliger voel in een omgeving als deze”, aldus de Duitse coach.

De nieuwe coronagolf die Groot-Brittannië momenteel overspoelt, begint ook voor de Premier League een steeds groter probleem te worden. Voor het komend weekeinde zijn al vijf wedstrijden op het hoogste niveau uitgesteld, omdat clubs door het grote aantal besmettingen geen volwaardige ploeg meer op de been kunnen brengen.

Eerder werden ook al diverse duels geannuleerd, waaronder de wedstrijd tussen Leicester City en Tottenham Hotspur die donderdagavond zou worden gespeeld.