Zo boos als in Singapore was Max Verstappen zelden

Nog geen tweede wereldtitel Verstappen, teamgenoot Pérez wint GP van Singapore

Max Verstappen heeft in Singapore nog niet zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 kunnen pakken. Hij kwam in de Singaporese nacht geen moment in de buurt ook. De opdracht voor de Nederlander in dienst van Red Bull was al lastig vanaf P8 en door een slechte start kwam hij geen moment in de buurt van...