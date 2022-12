Premium Het beste van De Telegraaf

Messi clasht met Weghorst: ’Waar kijk je naar, idioot? Ga weg’ WK-exit Oranje vol incidenten: schelden, provoceren, irriteren

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

De spelers van Argentinë vieren niet alleen een feestje na de gewonnen strafschoppenserie, maar lachen de Nederlandse spelers ook uit. Ⓒ REUTERS

Een penaltysyndroom rijker en een illusie armer stapt het Nederlands elftal later vandaag in Doha op het vliegtuig naar Schiphol. Een verloren WK-clash tegen Argentinië in het hoofd die bol stond van incidenten.