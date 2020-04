Omstreden voorzitter gewichthefbond treedt na 20 jaar af

De 81-jarige Hongaar was al voor 90 dagen geschorst, vanwege een onderzoek naar mogelijke misstanden die onder zijn leiding plaatsvonden. Hij was onder meer beschuldigd van corruptie. Ayan is 20 jaar aan de macht geweest.

In een documentaire op de Duitse tv-zender ARD werden onlangs tal van misstanden bij de IWF aan de orde gesteld, waaronder corruptie, overtreding van de dopingregels, een zwartgeldcircuit en matchfixing. Ayan wordt in de reportage door meerdere officials verantwoordelijk gehouden voor de illegale praktijken. De bejaarde preses ontkent alle beschuldigingen.

Ayan trad in 1976 als bestuurslid van de IWF aan. Vanaf 2000 fungeert hij als voorzitter.