Champions League: Wijnaldum op bank Liverpool

Virgil van Dijk staat wel in de basis bij de titelverdediger.

Memphis Depay heeft bij Olympique Lyon zijn basisplaats terug. De Nederlandse international is met zijn Franse club om 18.55 uur begonnen aan in de thuiswedstrijd tegen FC Zenit. Landgenoot Kenny Tete zit op de bank. Stefan de Vrij is basisspeler bij Internazionale, dat het opneemt tegen Slavia Praag.

In het uitduel met Borussia Dortmund heeft Frenkie de Jong bij FC Barcelona een basisplaats. Lionel Messi, net hersteld van een blessure, begint op de bank. Jasper Cillessen fungeert bij Valencia als doelman in de uitwedstrijd tegen Chelsea, in poule H, met ook Ajax en Lille.