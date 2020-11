Zorgen om financiën bij voetballers

Voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is het van belang dat de competities uitgespeeld worden. (beeld ter illustratie) Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een meerderheid van de profvoetballers in Nederland heeft door de coronapandemie meer zorgen om zijn (financiële) toekomst dan om zijn gezondheid. Dat blijkt uit de corona-enquête die de Vereniging Voor Contract Spelers (VVCS) in het betaalde voetbal hield. Liefst 350 spelers vulden de vragenlijst in.