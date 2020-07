Xavi test positief op coronavirus

Zijn landgenoot David Prats, trainer van de beloften van Al-Sadd, neemt de taken van Xavi voorlopig over. „Gelukkig voel ik me goed en heb ik totaal geen klachten”, schrijft Xavi op Instagram. „Maar in lijn met het protocol blijf ik voorlopig thuis. Ik ga weer aan het werk zodra ik daar toestemming voor heb van de gezondheidsautoriteiten.”

Xavi verlengde onlangs zijn contract als trainer van Al-Sadd met een jaar. De voormalige topvoetballer werd begin dit jaar gepolst door zijn oude club FC Barcelona om daar trainer te worden. Xavi, jarenlang de strateeg op het middenveld van Barcelona, sloeg het aanbod echter af. Hij vond het niet het juiste moment om bij zijn grote liefde aan de slag te gaan.