Botic van de Zandschulp plaatst zich voor Australian Open

Van de Zandschulp won in de derde en laatste kwalificatieronde in twee sets van de Fransman Mathias Bourgue: 7-6 (4) en 6-4. Het hoofdtoernooi begint pas op 8 februari.

Van de Zandschulp, de nummer 156 van de wereld, kwam in de eerste set met 3-1 voor, maar de Franse nummer 214 van de wereld kwam na een break terug, waardoor een tiebreak de set moest beslissen. Die won de Nederlander met 7-4.

In het tweede bedrijf was er opnieuw een snelle break voor Van de Zandschulp, maar ook nu kwam Bourgue terug. In deze set wist de Nederlander het wel af te maken in de servicegame van zijn tegenstander. Hij verzilverde zijn tweede wedstrijdpunt.

Robin Haase

Woensdag neemt de 33-jarige Haase het in de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi op tegen de Fransman Quentin Halys, de mondiale nummer 206. Zelf bezet Haase plek 198 op de wereldranglijst.

Haase deed van 2010 tot en met 2019 tien keer op een rij mee aan de Australian Open. In 2011 haalde hij de derde ronde. Vorig jaar reisde hij niet af naar Melbourne omdat hij was afgezakt op de wereldranglijst.

Robin Haase. Ⓒ HH/ANP

Arantxa Rus

Arantxa Rus is als enige Nederlandse in het enkelspel verzekerd van een plaats bij deAustralian Open. Voor Kiki Bertens komt het Grand Slamtoernooi nog te vroeg. De Nederlandse nummer één herstelt van een operatie aan haar achillespees.

De kwalificaties voor de Australian Open worden niet in Melbourne gespeeld in verband met de strenge quarantainemaatregelen in Australië.