Baansprinters in isolatie voor olympisch ticket

Theo Bos Ⓒ ANP/HH

APELDOORN - De sfeer is opperbest onder het drietal baanrenners dat gaat strijden voor het laatste olympische ticket voor de teamsprint. Roy van den Berg dolt in Omnisport te Apeldoorn met nestor Theo Bos (37). „Zit Theo te vertellen dat hij van me gaat verslaan? Echt niet hoor”, lacht Van den Berg, waarop Bos eveneens een lach op zijn gezicht tovert. Met ook nog Nils van ’t Hoenderdaal zullen op 28 januari in het Zwitserse Grenchen de vonken er vanaf vliegen.