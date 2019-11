Kwakkelende Kramer: ’Ik geef echt niet op. Ik blijf strijdbaar’

Sven Kramer in actie op de tien kilometer bij het World Cup kwalificatietoernooi in Thialf. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Hij zit momenteel in een lastige fase van zijn succesvolle loopbaan, maar Sven Kramer blijft zich positief opstellen. „Het scheelt dat ik 33 jaar ben en veel heb meegemaakt in de loop der jaren”, vertelt de viervoudig olympisch kampioen vlak nadat hij besloot om zich af te melden voor de komende World Cup in Polen. „Dit is een enorme tegenvaller. Maar ik weet: zo snel als het soms slecht gaat, zo snel kan het ook weer goed zijn.”