Eerste zege Nederlands elftal onder Frank de Boer

In de Johan Cruijff ArenA won Oranje zondagavond in de strijd om de Nations League in een levendige en open wedstrijd van Bosnië en Herzegovina: 3-1.

De Boer debuteerde met een nederlaag tegen Mexico (0-1), gevolgd door drie remises, tegen Bosnië en Herzegovina (0-0), Italië (1-1) en Spanje (1-1). Nu pakte het Nederlandse elftal dus wel de volle winst mede dankzij Georginio Wijnaldum.

Georginio Wijnaldum viert de snelle 1-0 tegen Bosnié en Herzegovina. Ⓒ ANP

Wijnaldum

Oranje begon uitstekend. Na dik tien minuten stond het al 2-0 dankzij twee doelpunten van Wijnaldum. Na een prima aanval via Memphis en Denzel Dumfries kon de aanvoerder al na 6 minuten de 1-0 binnenschieten. In de 13e minuut was het opnieuw raak. Dit keer scoorde Wijnaldum nadat Steven Berghuis een voorzet vanaf rechts op hem had terug gekopt.

Na bijna een half uur spelen leek Nederland op een 3-0 voorspong te komen, maar de treffer van Luuk de Jong wordt (onterecht) afgekeurd wegens buitenspel. Het was onside, maar er werd offside gegeven.

Bosnië en Herzegovina met Miralem Pjanic (FC Barcelona) en Kolasinac (Arsenal) in de basis kon er niet veel tegenover stellen. Doelman Tim Krul moest een paar keer optreden, maar kwam nauwelijks in gevaar. Een keer bracht hij prima redding op een schot van Krunic.

Een opmerkelijk moment nog voor rust. Darko Todorovic zette zijn noppen vol op de rechtervoet van Memphis die hem even daarvoor had gedold. De Bosniër kreeg slechts geel.

Bekijk ook: Zieke Ryan Babel verlaat trainingskamp Oranje

Treffer Memphis

Oranje kwam in de tweede helft prima uit de startblokken. Berghuis had de 3-0 op zijn schoenen, maar hij vond doelman Ibrahim Sehic op zijn weg. Het was dan toch weer Memphis die voor de derde treffer van de avond tekende. Opnieuw na een prima aanval van Oranje ingeleid met een hakballetje van Berghuis.

Bosnië deed vlak daarna wat terug via invaller Smail Prevljak: 3-1. Met nog 25 minuten op de klok haalde De Boer tweevoudig doelpuntenmaker Wijnaldum (hij stond op scherp, en een gele kaart zou hem het duel tegen de Polen doen missen) naar de kant.

Na de Bosnische treffer moest Nederland toch nog opletten om het niet alsnog spannend te maken in de lege ArenA. Een bekeken balletje van Prevljak, ging maar net naast het doel van Krul. En daar bleef het bij zodat De Boer zijn eerste overwinning als bondscoach bij Oranje in zijn zak kon steken.

Denzel Dumfries weet Sead Kolasinac achter zich. Ⓒ Pool via REUTERS

Door de zege op Bosnië staat Oranje nu voor even bovenaan in groep 1 van Divisie A. Nederland heeft 8 punten en passeert daarmee Polen (dat er 7 heeft) en Italië, dat op 6 staat. Die twee landen treffen elkaar om 20.45 uur in Italië.