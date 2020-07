Iker Casillas keert terug bij Real Madrid

Casillas is een kind van de club, maar in 2015 verliet bij Real Madrid voor FC Porto. De Spanjaard kreeg in mei 2019 een hartaanval en zette kort erna een punt achter zijn carrière. Een terugkeer als doelman in Barnabéu zat er dus niet in, maar toch treedt Casillas weer in dienst bij Real Madrid.

Niet als speler, maar als adviseur van clubvoorzitter Florentino Perez. Wat de functie precies inhoudt zal de komende weken duidelijk worden, maar Perez gaf aan dat hij Casillas graag dicht bij zich wil hebben, waar de doelman overigens mee instemde.

Casillas en Real Madrid, de club waar hij 725 wedstrijden voor speelde, gingen in 2015 niet al te best uit elkaar. Via de achterdeur verliet hij de Spaanse hoofdstad, maar Perez en Casillas lijken de strijdbijl inmiddels te hebben begraven.

Officieel is Casillas nog werkzaam bij FC Porto, maar zodra in Portugal het seizoen is afgelopen en nog voordat het La Liga-seizoen 2020/2021 medio september van start gaat, zal Casillas zich in Madrid melden en onderdeel worden van de organisatie.