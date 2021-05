Leicester City krijgt tik in strijd om Champions League-tickets

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Leicester City lijdt kostbare nederlaag (2-4) tegen Newcastle

23.05 uur: Leicester City heeft de concurrentie in de Premier League weer hoop gegeven op een ticket voor de Champions League. De huidige nummer 3 verloor vrijdag in eigen stadion met ruime cijfers van het laaggeklasseerde Newcastle United: 2-4.

Newcastle leidde halverwege al ruim door treffers van Joe Willock en Paul Dummett. De ploeg van coach Steve Bruce liep na rust verder weg via twee doelpunten van Callum Wilson. Mark Albrighton scoorde in de 80e minuut tegen en ook Kelechi Iheanacho scoorde nog.

Leicester heeft 63 punten. Nummer 4 Chelsea staat op 61 punten, gevolgd door West Ham United (58) en Tottenham Hotspur (56). Chelsea speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen koploper Manchester City. Beide teams treffen elkaar eind mei in de finale van de Champions League opnieuw.

West Ham ontvangt zondag Everton en Tottenham voetbalt zaterdag bij Leeds United. Newcastle is dankzij de zege nagenoeg zeker van handhaving op het hoogste niveau.

Zeilen: Zegers en Berkhout eindigen bij EK als zestiende

22.45 uur: Afrodite Zegers en Lobke Berkhout zijn bij de Europese titelstrijd in het Portugese Vilamoura op de zestiende plaats geëindigd in de olympische 470-klasse. Op het WK liepen de Nederlandse vrouwen op dezelfde locatie onlangs nog net de wereldtitel mis.

Op het EK, met heel weinig wind, liep het vanaf het begin al niet goed. De overwinning ging naar Camillle Lecointre en Aloise Retornaz uit Frankrijk.

"Foute beslissingen worden op dit niveau direct afgestraft. Alles moet kloppen. Dan moeten we erdoorheen vechten. Dan zijn we nog niet vrij genoeg in ons hoofd om daar snel uit te komen", aldus Berkhout. "We moeten samen met de coach die puzzel oplossen. Op de Spelen ga je ook zo een dag tegenkomen, dan moet je ook de knop om kunnen zetten."

Voetbal: De Gier blijft trainer van FC Den Bosch

22.27 uur: Jack de Gier is ook komend seizoen hoofdtrainer van FC Den Bosch. Dat maakte de leiding van de eerstedivisieclub vrijdag bekend, kort nadat Den Bosch met 4-1 had gewonnen van Telstar.

De 52-jarige De Gier werd in februari aangesteld als opvolger van Erik van der Ven, die boos vertrok nadat hij te horen had gekregen dat zijn aflopende contract niet verlengd zou worden.

De Gier kreeg een contract tot het einde van dit seizoen. Die verbintenis is nu met een jaar verlengd. De Gier debuteerde eind jaren tachtig in het profvoetbal bij Den Bosch en speelde drie jaar voor die club.

Eerder was De Gier hoofdtrainer van Almere City FC, NEC en Go Ahead Eagles.

FC Den Bosch staat na de winst van vrijdag op de negentiende en voorlaatste plaats. Woensdag volgt bij MVV Maastricht de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen.

Volleybal: Mannen winnen eerste EK-kwalificatieduel van Kroatië

20.51 uur: De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste wedstrijd van het EK-kwalificatietoernooi in het Kroatische Zadar gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza versloeg het gastland met 3-1 (32-30 19-25 25-23 25-18).

Zweden is voor Oranje de andere tegenstander in de poule. De drie landen treffen elkaar volgende week in Apeldoorn. Alle groepswinnaars en de vijf beste nummers twee van de zeven poules plaatsen zich voor de eindronde van het EK in september.

Nederland en Kroatië waren lang aan elkaar gewaagd. De eerste set werd pas bij een stand van 32-30 in het voordeel van Oranje beslist. Na deze setwinst moesten de mannen van Piazza de tweede set wel aan de Kroaten afstaan. Ook het derde bedrijf ging het lang gelijk op, maar in de slotfase slaagde Nederland er toch in de winst te pakken. In de vierde set pakten de Nederlandse mannen snel een voorsprong en gaven die niet meer uit handen.

Wielrennen: Bennett verslaat Van Poppel in de Algarve

20.50 uur: Danny van Poppel heeft in de Ronde van de Algarve opnieuw net naast de zege gegrepen. De Nederlander eindigde in de derde etappe, die over 203 kilometer van Faro naar Tavira ging, als tweede achter de Ier Sam Bennett. De Deen Michael Mørkøv werd derde. In de eerste etappe bleef Bennett Van Poppel woensdag ook al voor.

De Britse wielrenner Ethan Hayter, die donderdag de tweede etappe op zijn naam schreef, behield de leiding in het klassement. Zaterdag volgt een tijdrit van 20,3 kilometer en op zondag nog een etappe door de bergen.

Wielrennen: Ritzege voor Alonso, Van Vleuten blijft leider

20.45 uur: De Spaanse renster Sandra Alonso heeft de tweede etappe van de Wielerweek Valencia gewonnen. Na een rit over 130 kilometer van Castello de la Plana naar Vila-Real moest een finishfoto uitkomst brengen. Alonso had in de sprint haar wiel net iets eerder over de streep gezet dan haar landgenote Sheyla Gutiérrez, de ploeggenot van Annemiek van Vleuten bij Movistar.

De Nederlandse won donderdag de eerste rit. Vrijdag eindigde ze als 22e en behield de leiding in het algemeen klassement.

De Setmana Ciclista Valenciana duurt tot en met zondag.

Voetbal: Stam haalt Vermeer naar FC Cincinnati

18.23 uur: Kenneth Vermeer vervolgt zijn loopbaan bij het Amerikaanse FC Cincinnati. De 35-jarige doelman ondertekende vrijdag een contract tot en met 2022 bij de club waar Jaap Stam trainer is. Vermeer leverde halverwege april zijn contract bij Los Angeles FC in. Eerder kwam hij uit voor Ajax, Willem II, Feyenoord en Club Brugge.

„We kijken altijd naar kansen om onze selectie te versterken en geloven dat Kenneth ons team kwaliteit en leiderschap brengt”, zegt Gerard Nijkamp, technisch directeur bij Cincinnati. „Hij heeft successen ervaren in zijn carrière en we zien hem als een goede toevoeging voor onze selectie.”

Judo: Goud voor Catharina, zilver voor Ausma in Kazan

18.21 uur: Simeon Catharina heeft bij de Grand Slam in het Russische Kazan goud veroverd in de klasse tot 100 kilogram. In de finale versloeg hij de Rus Arman Adamian. Bij de vrouwen was er succes voor Natascha Ausma. In de klasse tot 78 kilogram behaalde ze het zilver. In de finale verloor ze van de Duitse Ana Maria Wagner.

Catharina was in zijn eerste partij in Rusland te sterk voor Kreme Koffi Kobena uit Ivoorkust. Daarna won hij van Miklos Cirjenics uit Hongarije en de Israëliër Peter Paltchik. Dankzij een zege op Onise Saneblidze uit Georgië plaatste Catharina zich voor de finale, die hij succesvol afsloot.

Ausma was in de eerste ronde vrijgeloot. In de tweede ronde was ze op ippon te sterk voor Myriam-Sarah Mazouz. In de kwartfinale schakelde ze de Duitse Luise Malzahn uit. In de halve finale won ze op ippon van de Oekraïense Anastasija Turchin. Ausma won in maart in Tbilisi goud. Ook Karen Stevenson (-78 kg), Jur Spijkers en Roy Meyer (+100 kg) kwamen in actie, maar wisten hun eerste partij niet te winnen en werden vroegtijdig uitgeschakeld.

Tennis: Zverev klopt Nadal in halve eindstrijd Madrid

17.45 uur: Rafael Nadal is uitgeschakeld in de kwartfinale van het masterstoernooi in Madrid. De Spanjaard was niet opgewassen tegen Alexander Zverev. De Duitser was met 6-4 6-4 te sterk.

Nadal won vorige week het graveltoernooi van Barcelona. Hij pakte daar de eerste titel van dit jaar. Hij was op jacht naar zijn zesde overwinning in de Spaanse hoofdstad, maar stuitte op Zverev, die voor de derde keer op rij van Nadal won.

De Duitser neemt het in de halve finales op tegen de Oostenrijker Dominic Thiem, die de Amerikaan John Isner versloeg. Thiem maakt in Madrid zijn rentree na een voetblessure.

Tennis: Schuurs met Dabrowski naar finale in Madrid

16.13 uur: Demi Schuurs heeft met haar dubbelpartner Gabriela Dabrowski uit Canada de finale bereikt van het graveltoernooi van Madrid. Het duo versloeg in de halve finale Jelena Ostapenko uit Letland en Anastasia Pavlyuchenkova uit Rusland: 5-7 6-4 10-6.

Schuurs en Dabrowski moeten het in de finale opnemen tegen het als tweede geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Schuurs en haar partner zijn in Madrid als derde gerangschikt.

Wesley Koolhof werd met zijn partner Lukasz Kubot uit Polen uitgeschakeld in de kwartfinale. Het duo verloor van de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic: 6-3 6-7 (4) 10-7. In de afsluitende supertiebreak verspeelden Koolhof en Kubot nog een 7-5 voorsprong.

Het was het laatste toernooi voor Koolhof en Kubot samen. De Nederlandse dubbelspecialist maakte recentelijk bekend dat hij een koppel gaat vormen met landgenoot Jean-Julien Rojer. De 32-jarige Koolhof speelde pas vanaf begin dit jaar samen met Kubot (38). Daarvoor wist hij aan de zijde van Mektic nog de ATP Finals te winnen.

Wielersport: Fenix verlengt tot eind 2023 met ’Van der Poel’

14.18 uur: Het bedrijf Fenix heeft zich twee jaar langer verbonden aan de wielerploeg Alpecin-Fenix. Het team van kopman Mathieu van der Poel meldt dat de sponsor heeft verlengd tot het einde van 2023.

„Wij zijn natuurlijk erg verheugd met de verlenging van de sponsorovereenkomst van onze Italiaanse partner Fenix. Continuïteit is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het team”, meldt de ploeg. „Dit akkoord tot en met 2023 helpt ons om te werken aan de lange termijn.”

De wielerploeg begint zaterdag in de Giro d’Italia aan de eerste grote wielerronde. Van der Poel is daar niet bij. Die zal later deze zomer de Tour de France rijden.

Worstelen: Blaszka niet naar Olympische Spelen

11.57 uur: Het is worstelaarster Jessica Blaszka (28) niet gelukt deelname aan de Olympische Spelen af te dwingen in de klasse tot 53 kilogram. Op een olympisch kwalificatietoernooi in Sofia verloor ze in de achtste finales met 5-3 van de Turkse Zeynep Yetgil.

De Limburgse kwalificeerde zich nog als nummer 3 van de WK in 2015 voor de Spelen van Rio 2016. Haar olympische debuut liep echter uit op een deceptie. Blaszka verloor al in de eerste ronde kansloos en verliet Brazilië gedesillusioneerd.

Blaszka moest zich afgelopen jaar twee keer laten opereren aan haar rechteronderbeen, om cystes te verwijderen.

Olympische Spelen: Japan verlengt noodtoestand, verzet tegen Spelen in Japan groeit

11.45 uur: De regering van Japan heeft de noodtoestand die sinds eind april van kracht is in vier regio’s in verband met de coronapandemie verlengd tot 31 mei. Behalve in Tokio en de prefecturen Osaka, Kyoto en Hyogo gaat de noodtoestand ook gelden voor de regio’s Aichi en Fukuoka, meldde premier Yoshihide Suga vrijdag.

In Japan neemt het verzet toe tegen de Olympische Spelen, die over minder dan 80 dagen van start gaan in Tokio. Een onlinepetitie waarin Japan wordt opgeroepen om de Spelen te annuleren heeft in twee dagen meer dan 200.000 handtekeningen gekregen.

„We roepen nadrukkelijk op de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en levens op alle mogelijke manieren te beschermen door de Spelen te annuleren”, meldt Kenji Utsunomiya, de initiatiefnemer van de petitie op zijn website.

Inwoners van Japan hebben hun bedenkingen over het doorgaan van de Spelen, met een mogelijke vierde golf van de pandemie op komst en de trage voortgang van de vaccinatiecampagne. In opiniepolls heeft een meerderheid van de Japanners zich daartegen uitgesproken. De organisatoren hebben herhaaldelijk gezegd dat de Spelen door zullen gaan.

Voetbal: Tuchtcommissie spreekt RKC-speler Sow vrij na rode kaart

10.38 uur: Sylla Sow is door de tuchtcommissie van voetbalbond KNVB vrijgesproken naar aanleiding van de rode kaart die hij kreeg in het duel van RKC Waalwijk met AZ. Door de vrijspraak is Sow inzetbaar in de competitiewedstrijden tegen VVV-Venlo en FC Twente, meldt de Brabantse club.

De voetballer kreeg afgelopen zaterdag rood van de scheidsrechter nadat hij liggend op de grond met zijn voet richting het gezicht van Timo Letschert had getrapt. „Na uitvoerige bestudering van de beelden kan de tuchtcommissie niet concluderen dat er sprake is geweest van het trappen van een tegenspeler door Sow en spreekt zij de speler dientengevolge vrij”, liet de tuchtcommissie de club weten.

Voetbal: Coach Solskjaer hekelt ’onmogelijk speelschema’ Manchester United

10.29 uur: Coach Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United heeft uitgehaald naar de Engelse voetbalautoriteiten naar aanleiding van het drukke speelschema dat „fysiek onmogelijk” is voor zijn ploeg. United bereikte donderdag de finale van de Europa League waarin de club op 26 mei het Spaanse Villarreal treft.

Solskjaers spelers hebben vier duels in de Premier League voor de boeg in tien dagen. Zondag moet United naar Aston Villa en midweeks ontvangt de ploeg Leicester City en Liverpool en de dinsdag erop Fulham.

„Dit is ongehoord. Het is bedacht door mensen die zelf nooit hebben gevoetbald op dit niveau”, foeterde hij bij BT Sport. „Het is fysiek onmogelijk voor de spelers. We zullen iedereen nodig hebben in deze vier wedstrijden.”

De Noorse coach was niet erg tevreden met het spel van zijn ploeg afgelopen donderdag tegen AS Roma (3-2 nederlaag). „De tweede helft was heel teleurstellend, heel zwak, maar we hebben de finale gehaald.” United had de eerste wedstrijd op Old Trafford met 6-2 gewonnen.

Basketbal: Clippers vergroten zorgen voor stadgenoot Lakers

07.45 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers hebben in de NBA de zorgen bij stadgenoot Los Angeles Lakers vergroot. In het Staples Center van LA werd het 118-94 voor de Clippers. De Lakers, regerend kampioen in de NBA, lopen door de nederlaag mogelijk directe plaatsing voor de play-offs mis.

De Clippers gingen halverwege al met 65-42 aan de leiding. Voor het eerst in twee seizoenen keken de Lakers bij rust al tegen een achterstand van meer dan 20 punten aan.

Het was voor de Lakers de zevende nederlaag in de laatste negen duels. Ze delen nu de zesde plek met Portland Trail Blazers. De zesde plaats heeft directe plaatsing voor de play-offs tot gevolg, de nummers 7 tot en met 10 spelen een zogenoemd ’play-in toernooi’.

Paul George was namens de Clippers met 24 punten de topschutter, Kyle Kuzma maakte namens de Lakers een punt meer. Bij de Clippers waren echter meer spelers met regelmaat trefzeker, waaronder Kawhi Leonard (15 punten) en Ivica Zubac (14 punten).

De Lakers moesten het in de stadsderby stellen zonder LeBron James, die al weken langs de kant staat met een enkelblessure. Mogelijk heeft ook Anthony Davis een enkelkwetsuur opgelopen. Hij ging in het eerste kwart naar de kant omdat hij zijn enkel leek te verstuiken.

De Clippers staan derde in de Western Conference en hebben zich al verzekerd van deelname aan de play-offs.