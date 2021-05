Sport Kort: Clippers vergroten zorgen voor stadgenoot Lakers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Clippers vergroten zorgen voor stadgenoot Lakers

07.45 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers hebben in de NBA de zorgen bij stadgenoot Los Angeles Lakers vergroot. In het Staples Center van LA werd het 118-94 voor de Clippers. De Lakers, regerend kampioen in de NBA, lopen door de nederlaag mogelijk directe plaatsing voor de play-offs mis.

De Clippers gingen halverwege al met 65-42 aan de leiding. Voor het eerst in twee seizoenen keken de Lakers bij rust al tegen een achterstand van meer dan 20 punten aan.

Het was voor de Lakers de zevende nederlaag in de laatste negen duels. Ze delen nu de zesde plek met Portland Trail Blazers. De zesde plaats heeft directe plaatsing voor de play-offs tot gevolg, de nummers 7 tot en met 10 spelen een zogenoemd ’play-in toernooi’.

Paul George was namens de Clippers met 24 punten de topschutter, Kyle Kuzma maakte namens de Lakers een punt meer. Bij de Clippers waren echter meer spelers met regelmaat trefzeker, waaronder Kawhi Leonard (15 punten) en Ivica Zubac (14 punten).

De Lakers moesten het in de stadsderby stellen zonder LeBron James, die al weken langs de kant staat met een enkelblessure. Mogelijk heeft ook Anthony Davis een enkelkwetsuur opgelopen. Hij ging in het eerste kwart naar de kant omdat hij zijn enkel leek te verstuiken.

De Clippers staan derde in de Western Conference en hebben zich al verzekerd van deelname aan de play-offs.