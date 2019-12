Michael van Gerwen met machtsvertoon naar kwartfinales WK darts

De statistieken spraken voorafgaand aan de partij al in het voordeel van Van Gerwen. Van de eerdere negentien ontmoetingen won de Nederlander er liefst zestien. In de openingsfase was er snel een groot verschil in scorend vermogen. Zo noteerde Van Gerwen een gemiddelde van 100,92 en bleef Bunting met 78,32 ver achter. En dat terwijl Mighty Mike met een finishpercentage van dertig procent op dat moment nog niet superscherp op de dubbels was.

Saillant detail is dat Bunting in de persoon van Raymond van Barneveld altijd zijn grote idool heeft gehad. Tegen Barney, die dit WK definitief afscheid nam van het darts, speelde hij op het wereldkampioenschap van 2015 in de kwartfinales een prachtige partij. Bunting verloor met 4-5 in sets, maar het tafereel na afloop op het podium in Alexandra Palace zullen de dartliefhebbers zich vast nog herinneren. Van Barneveld sprak daar toen mooie woorden over Bunting, die vervolgens in huilen uitbarstte.

Stephen Bunting Ⓒ PDC

Waar Bunting zo’n vijf jaar geleden tegen Van Barneveld dicht bij een overwinning kwam, was hij dit keer tegen Van Gerwen volstrekt kansloos. In de tweede set stoomde de 30-jarige Vlijmenaar door, krikte zijn gemiddelde nog iets omhoog naar ruim 104, pakte drie opeenvolgende legs en nam zo een voorsprong van 2-0 in sets. Ook in het vervolg kwam de drievoudig wereldkampioen geen moment meer in de problemen. Van Gerwen kon met zeven 180’ers, een finishpercentage van 48 procent en een gemiddelde van 104,09 prima cijfers overleggen.

Eerder in het toernooi versloeg Van Gerwen zijn landgenoot Jelle Klaasen (3-1 in sets) en het Britse talent Ricky Evans (4-0 in sets. In die partijen bleef zijn gemiddelde nog wel onder de 100 punten per drie pijlen. De nummer één van de wereld verdedigt in Londen zijn titel en treft zondagavond in de kwartfinales de winnaar van de partij tussen Steve Beaton en Darius Labanauskas.

Uitslagen vrijdag 27 december

Simon Whitlock - Mervyn King (derde ronde) 4-1

Daryl Gurney - Glen Durrant (derde ronde) 2-4

Fallon Sherrock - Chris Dobey (derde ronde) 2-4

Gerwyn Price - John Henderson (derde ronde) 4-0

Gary Anderson - Nathan Aspinall (vierde ronde) 2-4

Michael van Gerwen - Stephen Bunting (vierde ronde) 4-0