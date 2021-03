Ronaldo verbreekt record Pelé: ’Had ik als kind nooit van durven dromen’

„Ik bewonder je en hou ervan je te zien spelen”, schreef de 80-jarige Pelé op Instagram. „Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik je vandaag niet kan omhelzen”

„Ik ben heel blij en fier dat ik helemaal bovenaan de eeuwige topschutterslijst sta”, schreef de 36-jarige Ronaldo eveneens op Instagram. „Als kind had ik er nooit van durven dromen dat ik het record van Pelé zou verbeteren.”

"Het gaat er niet om wat je zegt na de wedstrijd. Het gaat erom wat je laat zien op het veld, dat telt"

Meteen na zijn trefzekere show had Ronaldo geen zin om de media te woord te staan. De 36-jarige Portugees maakte tijdens de wedstrijd nog wel een veelzeggend gebaar, alsof hij zijn critici de mond wilde snoeren. Hij kreeg na de uitschakeling dinsdag tegen FC Porto in de Champions League nogal wat op- en aanmerkingen waarna de geruchtenstroom op gang kwam dat hij aan zijn laatste maanden bezig is in Turijn.

„Hij was boos, ja, deze week, maar het hele team was boos na de return tegen Porto”, liet trainer Andrea Pirlo van Juventus weten in Cagliari. „Iedereen was aangeslagen doordat we uit de Champions League lagen. Dat hij nu geen interviews gaf, heeft een simpele reden: hij heeft tijdens de wedstrijd al gesproken, met een hattrick en een geweldig optreden. Het gaat er niet om wat je zegt na de wedstrijd. Het gaat erom wat je laat zien op het veld, dat telt.”