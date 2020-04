Hupperts keert via VVV terug in Limburg

De inmiddels 28-jarige aanvaller tekent voor twee seizoenen bij VVV-Venlo. ,,Hij is een heel welkome versterking”, aldus VVV-trainer Hans de Koning.

,,Een aantal huurlingen zal terugkeren naar hun eigenlijke werkgevers, jongens als Oussama Darfalou, Thomas Bruns, John Yeboah en Jerome Sinclair, waardoor we een compleet nieuwe aanval nodig hebben. Wij hadden al langere tijd contact met Guus, ook omdat hij niet echt gelukkig was bij Lokeren en zijn heel blij dat hij bij ons komt spelen. Het is een jongen met veel kwaliteit en ervaring, die zowel links als rechts voorin kan spelen.”

Hupperts stond ook in de belangstelling van Roda JC, de club waar hij zijn profcarrière begon. De Limburger speelde verder ook voor AZ en Willem II.