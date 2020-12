Oranje start WK-kwalificatiereeks in Turkije

De Boer sprak maandag al de hoop uit dat Oranje in groep G start met een uitwedstrijd tegen Turkije. „Meteen Turkije-uit zou wel lekker zijn. Want tegen die tijd zijn er misschien nog steeds geen toeschouwers welkom”, zei de bondscoach, die het fanatisme van de Turkse voetbalfans kent. „Ik zou in maart ook wel tegen Noorwegen willen spelen.”

Die wens van De Boer kwam niet uit. Oranje speelt op 1 september, na het uitgestelde EK, uit tegen de Noren. Het Nederlands elftal sluit de WK-kwalificatie op 16 november af met een thuiswedstrijd tegen Noorwegen.

Het volledige speelschema: 24 maart Turkije - Nederland, 27 maart Nederland - Letland, 30 maart Gibraltar - Nederland, 1 september Noorwegen - Nederland, 4 september Nederland - Montenegro, 7 september Nederland - Turkije, 8 oktober Letland - Nederland, 11 oktober Nederland - Gibraltar, 13 november Montenegro - Nederland, 16 november Nederland - Noorwegen. Alle interlands van Oranje beginnen volgens het speelschema van de UEFA om 20.45 uur. Op een later moment worden de locaties van de wedstrijd vastgesteld.

De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, dat eind 2022 in Qatar wordt gespeeld. De nummer 2 van de poule kan via de play-offs alsnog een ticket bemachtigen.