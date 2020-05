FIFA wil dat onderzoek naar ex-voorzitter Blatter wordt voortgezet

„We hebben officiële verzoeken ingediend bij het bureau van de openbaar aanklager waarin we met klem aanvoeren dat het onderzoek moet worden voortgezet”, zegt de wereldvoetbalbond in een verklaring. „FIFA zal alle juridische opties overwegen om er zeker van te zijn dat alle betrokken personen ter verantwoording worden geroepen.”

Jack Warner

De nu 84-jarige Blatter, die tot het voorjaar van 2015 de FIFA leidde, was beschuldigd van het verkopen van de televisierechten aan de Caribische voetbalbond CFU voor de WK’s van 2010 en 2014 voor 600.000 Amerikaanse dollar, een bedrag ver onder de marktwaarde. Blatter liet toe dat CFU-voorzitter Jack Warner zich hierdoor flink kon verrijken.

Volgens de onderzoekers handelde Blatter meer in het belang van Warner dan in dat van de FIFA, berichtte AFP op basis van politierapporten. „Door geen claim van de FIFA tegen CFU in te stellen toen hij erachter kwam, accepteerde Blatter dat Warner zichzelf ten koste van de FIFA kon verrijken.” De onderzoekers stelden dat FIFA hierdoor inkomsten van 3,78 miljoen dollar misliep.

Schorsing van zes jaar

Blatter zit een schorsing van zes jaar van alle voetbalgerelateerde activiteiten uit wegens ethische schendingen. Het onderzoek naar een betaling van 2 miljoen Zwitserse franc (1,8 miljoen euro) aan toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini tegen hem loopt nog steeds. Het bureau van de aanklager meldde niet van plan te zijn dit onderzoek te stoppen.