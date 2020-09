Transferoverzicht: Aanvoerder Grealish blijft Aston Villa toch trouw

De eerste transferperiode liep dit jaar van 1 juli tot 21 juli. De tweede is geopend op 3 augustus en duurt tot 5 oktober. Dit omdat diverse Europese competities vanwege corona een stuk later eindigden en clubs op 6 oktober hun selecties voor Europees voetbal moeten doorgeven aan de UEFA. Normaliter sluit de transfermarkt op 31 augustus.

DINSDAG 15 SEPTEMBER

Aanvoerder Grealish blijft Aston Villa toch trouw

13.16 uur: De Engelse international Jack Grealish blijft Aston Villa trouw, ondanks interesse van onder meer Manchester United. De 25-jarige aanvoerder verlengde zijn contract bij de club uit de Premier League tot de zomer van 2025. Grealish debuteerde onlangs in de nationale ploeg.

In de wedstrijd uit de Nations League tegen Denemarken (0-0) mocht de middenvelder invallen. Bondscoach Gareth Southgate beloonde Grealish daarmee voor een sterk seizoen bij Aston Villa. De middenvelder, die al op 6-jarige leeftijd lid werd van Villa, was met acht doelpunten de clubtopscorer in de Premier League. Aston Villa wist zich net aan te handhaven, nadat het een jaar eerder was gepromoveerd.

„Dit is mijn club, mijn thuis. Ik ben heel gelukkig hier”, zei Grealish nadat hij zijn handtekening had gezet onder een nieuw en ongetwijfeld opgewaardeerd contract bij de club van aanvaller Anwar El Ghazi.

MAANDAG 14 SEPTEMBER

Marcos Acuña naar Sevilla

18.41 uur: De Argentijnse linksback Marcos Acuña heeft een contract voor vier jaar ondertekend bij Sevilla. De 28-jarige international is afkomstig van Sporting Portugal, waar hij drie seizoenen speelde. Met zijn overgang is een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid.

Sevilla, de club van aanvaller Luuk de Jong, komt op 24 september in Boedapest tegen Bayern München in actie in het duel om de Europese Supercup. Drie dagen later speelt de Spaanse ploeg, winnaar van de Europa League, tegen Cádiz de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen.

Van de Looi van Groningen naar Brescia

17.32 uur: Middenvelder Tom van de Looi (21) zet zijn carrière voort in Italië. Hij verruilt FC Groningen voor Brescia, dat dit seizoen in de Serie B uitkomt. Van de Looi ondertekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. De jeugdinternational speelde in het afgelopen seizoen op huurbasis voor NEC. Zijn contract bij FC Groningen liep nog door tot medio 2021.

Van de Looi doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en maakte in januari 2018 zijn debuut in de hoofdmacht. In totaal kwam de zoon van voetbaltrainer Erwin van de Looi, de huidige bondscoach van Jong Oranje, tot 35 wedstrijden voor de Groningse ploeg.

ADO huurt Duitser van Werder Bremen

12.19 uur: ADO Den Haag heeft David Philipp aan de selectie toegevoegd. De 20-jarige Duitser komt voor de duur van twee seizoenen op huurbasis over van Werder Bremen. ADO heeft daarna de optie hem te kopen.

Philipp, die als aanvallende middenvelder en als vleugelaanvaller kan voetballen, speelde bij Werder Bremen vooral in het tweede elftal.

„David is jong, talentvol en ambitieus. Hij is een aanvallende speler met scorend vermogen, die op meerdere posities uit de voeten kan”, zegt Martin Jol, hoofd van het technische hart van ADO Den Haag.