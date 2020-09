Transferoverzicht: ADO en Sparta eens over ruildeal Meijers-Faye

De eerste transferperiode liep dit jaar van 1 juli tot 21 juli. De tweede is geopend op 3 augustus en duurt tot 5 oktober. Dit omdat diverse Europese competities vanwege corona een stuk later eindigden en clubs op 6 oktober hun selecties voor Europees voetbal moeten doorgeven aan de UEFA. Normaliter sluit de transfermarkt op 31 augustus.

WOENSDAG 16 SEPTEMBER

ADO en Sparta ruilen Meijsers en Faye

12.55 uur: ADO Den Haag en Sparta Rotterdam hebben de voetballers Aaron Meijers en Lassana Faye ’geruild’. Meijers vertrekt voor dit seizoen op huurbasis naar Sparta en Faye bewandelt, eveneens op huurbasis, de omgekeerde weg.

Meijers speelde 250 officiële wedstrijden voor ADO Den Haag. „Aaron is een speler die acht seizoenen lang veel betekend heeft voor ADO Den Haag. Hij heeft zichzelf jarenlang bewezen als één van de betere linkervleugelverdedigers van de eredivisie, maar voor in ieder geval dit seizoen kiezen we in de persoon van Lassana voor een ander type”, zei Martin Jol, hoofd van het technisch hart van de Haagse club.

„Lassana is een jonge linksback, die onze trainer goed kent, omdat hij al drie jaar met hem heeft gewerkt. Hij is een fysiek sterke speler, die bij ons de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen”, aldus Jol.

El Ghazi verwelkomt Martínez bij Aston Villa

12.07 uur: Aston Villa heeft met Emiliano Martínez van Arsenal een nieuwe doelman aangetrokken. De 28-jarige Argentijn tekent een contract voor vier jaar bij de Premier League-club uit Birmingham. Aston Villa betaalt naar verluidt rond de 22 miljoen euro voor de keeper.

Martínez stond sinds 2012 onder contract bij Arsenal, maar de Londense club verhuurde hem vervolgens aan Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe en Reading. Vorig jaar kwam Martínez bij Arsenal tot 23 optredens, waaronder de finale van de FA Cup die de club won van Chelsea.

„We zijn heel blij met onze nieuwe doelman”, zei coach Dean Smith van Aston Villa. „We weten hoe hoog Arsenal hem inschat en hebben zijn uitstekende optredens bij de bekerwinnaar vorig seizoen gezien. Het komt zelden voor dat je in staat bent om een topdoelman aan te kunnen trekken, die zijn beste tijd nog niet heeft bereikt. Hij kan zeker uitgroeien tot een belangrijke speler voor onze club.”

Newcastle verhuurt Muto aan Eibar

11.39 uur: Newcastle United heeft aanvaller Yoshinori Muto voor dit seizoen verhuurd aan de Spaanse club Eibar.

De club uit de Premier League nam de 28-jarige Japanse international in augustus 2018 over van FSC Mainz voor een bedrag van ruim 10 miljoen euro. Muto scoorde in 28 wedstrijden voor Newcastle twee keer.

Eibar, dat vorig seizoen afsloot op de veertiende plaats, begon de Spaanse competitie afgelopen zaterdag met een 0-0-gelijkspel tegen Celta de Vigo.

DINSDAG 15 SEPTEMBER

RKC huurt aanvaller Damascan van Torino

22:10 uur: Vitalie Damascan voetbalt dit seizoen voor RKC Waalwijk in de eredivisie. De Brabantse club huurt de aanvaller uit Moldavië van het Italiaanse Torino.

De 21-jarige Damascan speelde het afgelopen seizoen voor Fortuna Sittard. Volgens trainer Fred Grim past Damascan bij de speelstijl van RKC. De Moldaviër staat woensdag al op het trainingsveld in Waalwijk.

Willem II neemt aanvaller Yeboah over van Wolfsburg

18.26 uur: Willem II heeft zich versterkt met John Yeboah. De 20-jarige aanvaller komt over van VfL Wolfsburg en ondertekent een contract voor drie seizoenen bij de Tilburgers. Yeboah kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor VVV-Venlo. In achttien competitiewedstrijden scoorde hij één keer.

Trainer Adrie Koster heeft Yeboah dinsdag direct meegenomen naar Luxemburg voor de wedstrijd van woensdag tegen Progrès Niederkorn in de tweede voorronde van de Europa League. De aanvaller is speelgerechtigd, zo heeft de UEFA aan de nummer 5 van het afgebroken seizoen in de eredivisie laten weten.

De verdedigers Jordens Peters en Freek Heerkens maken ook deel uit van de selectie. Zij ontbraken zaterdag in het door Willem II met 2-0 verloren uitduel met sc Heerenveen in de Eredivisie.

Heerenveen huurt Amerikaans talent Llanez van Wolfsburg

18.13 uur: Sc Heerenveen huurt het Amerikaanse talent Ulysses Llanez voor de rest van het seizoen van VfL Wolfsburg. De 19-jarige vleugelaanvaller is al Amerikaans international. Begin dit jaar maakte Llanez zijn debuut voor de Amerikaanse nationale ploeg en hij tekende tegen Costa Rica meteen voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

„Ulysses is een behendige, snelle buitenspeler die sterk is in de een-tegen-eenduels. Hij heeft een goede actie in huis en kan een doelpunt maken. Hij geeft ons meer opties op de flanken. We zijn blij dat we een groot talent als Ulysses aan onze selectie hebben kunnen toevoegen”, aldus technisch manager Gerry Hamstra.

De tiener doorliep de jeugdopleiding van LA Galaxy en vorig jaar zomer nam VfL Wolfsburg hem over. In het Onder 19-team van de Duitse club was de Amerikaan in zestien duels elf keer trefzeker.

Donderdag legde Heerenveen al Oliver Batista Meier en Pawel Bochniewicz vast. De Friezen wonnen zaterdag de eerste competitiewedstrijd, met 2-0 van Willem II.

Aubameyang blijft bij Arsenal en verlengt contract

17.38 uur: Pierre-Emerick Aubameyang blijft bij Arsenal en heeft zijn contract met drie jaar verlengd. De spits uit Gabon gaf in de zomer meermaals te kennen dat hij twijfelde over zijn toekomst in Londen, omdat Arsenal al jaren niet meer meedoet om de grote prijzen. De 31-jarige Aubameyang lag nog tot de zomer van 2021 vast.

„Zij hebben de sleutels in handen. Het is aan hen om hun werk te doen en daarna zien we wel hoe het gaat”, zei Aubameyang enkele maanden geleden over de clubleiding van Arsenal. „Ik sta op een kruispunt in mijn carrière en ik wil eerlijk zijn tegen iedereen. Het wordt een moeilijke beslissing.”

Dinsdagmiddag maakte Aubameyang een einde aan de transfergeruchten. „Iedereen weet hoe speciaal deze club is, ik heb hier geweldige spelers zien spelen. Ik droom ervan een van hen te zijn, een van de besten, en voor altijd in de harten van de fans te blijven”, zei de spits.

„Ik wil een Arsenal-legende worden, net als Thierry Henry, Ian Wright, Tony Adams en Dennis Bergkamp. Ik wil een erfenis nalaten. Dit is waar ik thuishoor, dit is mijn familie. Mijn vader is mijn grootste inspiratiebron; hij was aanvoerder van zijn club en zijn land, dus het betekent zoveel voor mij om de aanvoerder van deze speciale club te zijn.”

Aubameyang kwam in de winter van 2018 over van Borussia Dortmund. Afgelopen seizoen won hij met Arsenal de FA Cup en begin dit seizoen de Community Shield (tussen winnaars Premier League en FA Cup), maar andere grote successen bleven uit. Afgelopen seizoen werden de Gunners teleurstellend achtste in de Premier League.

Arsenal begon het seizoen afgelopen weekend met een 3-0-zege in de uitwedstrijd tegen Fulham.

Ivanović voor West Bromwich terug in Premier League

17.37 uur: Branislav Ivanović keert terug in de Premier League. De 36-jarige verdediger draagt dit seizoen het shirt van West Bromwich Albion.

Ivanović speelde de afgelopen drie seizoenen voor Zenit Sint-Petersburg in Rusland. Daarvoor voetbalde de Serviër negen jaar voor Chelsea.

Kroatische verdediger Les naar Heracles Almelo

16.21 uur: Heracles Almelo heeft zich versterkt met Mateo Les. De 20-jarige Kroatische verdediger komt over van Dinamo Zagreb. Bij Heracles ondertekent Les een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar.

„Ik laat Kroatië achter voor een mooi nieuw avontuur. De overgang naar Heracles Almelo is voor mij een goede volgende stap. Ik ben jong, kan nog veel leren en weet dat deze club me daarin wil en kan ondersteunen”, zegt Les, die als linker centrale verdediger speelt. „Mijn doel is om op termijn basisspeler te worden en Heracles Almelo te vertegenwoordigen in de Eredivisie.”

FC Utrecht haalt Franse aanvaller Sylla

16.01 uur: FC Utrecht heeft zich versterkt met Moussa Sylla. De 20-jarige aanvaller uit Frankrijk heeft een contract voor drie jaar ondertekend.

Sylla speelde 24 competitieduels voor AS Monaco en was zesmaal actief in de Champions League. Hij voetbalde meer dan 25 interlands voor Franse nationale jeugdploegen.

„Moussa behoort tot de grootste aanvallende talenten van Frankrijk”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. „Het maakt ons trots dat hij in deze fase van zijn loopbaan voor FC Utrecht heeft gekozen. We halen met Moussa een spits met veel power en snelheid. Hij speelt met veel energie en kan uit het niets kansen creëren. Hij is een speler met ontzettend veel potentie.”

Voetbalster Smits volgend jaar van PSV naar Wolfsburg

14.20 uur: Het seizoen is net begonnen, maar voetbalster Joëlle Smits heeft nu al een transfer op zak voor volgend jaar. De 20-jarige spits van PSV verhuist in de zomer van 2021 naar de Duitse kampioen VfL Wolfsburg. Smits, die bij de verliezend finalist in de Champions League onder anderen Oranje-international Dominique Janssen treft, wordt de eerste voetbalster van PSV die voor een transfersom naar het buitenland gaat.

„Dit is een mijlpaal voor PSV”, zegt Sandra Doreleijers, manager vrouwenvoetbal van de Brabantse club. Het gaat volgens haar om een van de grootste transfers ooit in de eredivisie voor vrouwen.

Smits is net begonnen aan haar tweede seizoen bij PSV. De aanvalster, die begin dit jaar op het Tournoi de France debuteerde in Oranje en inmiddels twee interlands speelde, maakte vooralsnog 20 doelpunten in 23 wedstrijden voor de club die afgelopen seizoen bovenaan stond toen de competitie werd afgebroken vanwege het coronavirus. In 2018-2019 werd Smits met 25 doelpunten voor FC Twente topscorer van de eredivisie. Het leverde haar een transfer op naar PSV.

Wolfsburg wilde Smits eigenlijk nu al overnemen, maar de betrokken partijen hebben afgesproken dat de spits nog een jaar in Eindhoven blijft. „Wolfsburg is een van de beste clubs in het vrouwenvoetbal”, zegt Smits, die een contract voor drie jaar ondertekende in Duitsland. „Jaren geleden riep ik al dat het mijn droom is om daar ooit te spelen. Ik ben heel blij en trots dat die droom volgend seizoen uitkomt.”

Aanvoerder Grealish blijft Aston Villa toch trouw

13.16 uur: De Engelse international Jack Grealish blijft Aston Villa trouw, ondanks interesse van onder meer Manchester United. De 25-jarige aanvoerder verlengde zijn contract bij de club uit de Premier League tot de zomer van 2025. Grealish debuteerde onlangs in de nationale ploeg.

In de wedstrijd uit de Nations League tegen Denemarken (0-0) mocht de middenvelder invallen. Bondscoach Gareth Southgate beloonde Grealish daarmee voor een sterk seizoen bij Aston Villa. De middenvelder, die al op 6-jarige leeftijd lid werd van Villa, was met acht doelpunten de clubtopscorer in de Premier League. Aston Villa wist zich net aan te handhaven, nadat het een jaar eerder was gepromoveerd.

„Dit is mijn club, mijn thuis. Ik ben heel gelukkig hier”, zei Grealish nadat hij zijn handtekening had gezet onder een nieuw en ongetwijfeld opgewaardeerd contract bij de club van aanvaller Anwar El Ghazi.

MAANDAG 14 SEPTEMBER

Marcos Acuña naar Sevilla

18.41 uur: De Argentijnse linksback Marcos Acuña heeft een contract voor vier jaar ondertekend bij Sevilla. De 28-jarige international is afkomstig van Sporting Portugal, waar hij drie seizoenen speelde. Met zijn overgang is een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid.

Sevilla, de club van aanvaller Luuk de Jong, komt op 24 september in Boedapest tegen Bayern München in actie in het duel om de Europese Supercup. Drie dagen later speelt de Spaanse ploeg, winnaar van de Europa League, tegen Cádiz de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen.

Van de Looi van Groningen naar Brescia

17.32 uur: Middenvelder Tom van de Looi (21) zet zijn carrière voort in Italië. Hij verruilt FC Groningen voor Brescia, dat dit seizoen in de Serie B uitkomt. Van de Looi ondertekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. De jeugdinternational speelde in het afgelopen seizoen op huurbasis voor NEC. Zijn contract bij FC Groningen liep nog door tot medio 2021.

Van de Looi doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en maakte in januari 2018 zijn debuut in de hoofdmacht. In totaal kwam de zoon van voetbaltrainer Erwin van de Looi, de huidige bondscoach van Jong Oranje, tot 35 wedstrijden voor de Groningse ploeg.

ADO huurt Duitser van Werder Bremen

12.19 uur: ADO Den Haag heeft David Philipp aan de selectie toegevoegd. De 20-jarige Duitser komt voor de duur van twee seizoenen op huurbasis over van Werder Bremen. ADO heeft daarna de optie hem te kopen.

Philipp, die als aanvallende middenvelder en als vleugelaanvaller kan voetballen, speelde bij Werder Bremen vooral in het tweede elftal.

„David is jong, talentvol en ambitieus. Hij is een aanvallende speler met scorend vermogen, die op meerdere posities uit de voeten kan”, zegt Martin Jol, hoofd van het technische hart van ADO Den Haag.