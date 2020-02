Sport Kort: Atlete Visser snelt naar zesde indoortitel 60 horden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nadine Visser wint de 60 meter horden tijdens het Nederlands kampioenschap Indoor Atletiek. Ⓒ ANP

Atletiek: Visser snelt naar zesde indoortitel 60 horden

18.10 uur Atlete Nadine Visser heeft bij de NK indoor in Apeldoorn voor de zesde keer de titel veroverd op de 60 meter horden. De regerend Europees kampioene indoor op het onderdeel won de finale in 8,06, ruim boven haar Nederlands record (7,83). De 18-jarige Zoë Sedney snelde naar het zilver in 8,18. Meerkampster Anouk Vetter pakte het brons in 8,46.

Visser had deze winter haar zinnen gezet op de WK indoor in het Chinese Nanjing, maar dat toernooi is met een jaar uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De atlete paste haar schema aan en deed amper indoorwedstrijden. Ze richt zich vanaf nu volledig op de Olympische Spelen in Tokio, waar ze uitkomt op de 100 meter horden.

Atletiek: Van Diepen met overmacht naar derde indoortitel 400 meter

16.50 uur Atleet Tony van Diepen heeft bij de NK indooratletiek in Apeldoorn zijn derde titel op rij veroverd op de 400 meter. De 23-jarige Noord-Hollander, die vorig jaar verrassend brons won op de EK indoor in Glasgow, was oppermachtig in de finale in het Omnisport. Hij finishte in 46,44. Het zilver ging naar Terrence Agard in 46,84 en de bronzen medaille was voor Jochem Dobber in 46,85.

Lieke Klaver zegevierde op de 400 meter in een persoonlijk record van 52,45. Ze onttroonde haar traininsgsmaatje en vriendin Femke Bol, die het zilver bemachtigde in 52,78. Het duo maakt deel uit van de estafetteploeg op de 4x400 meter die deze zomer meedoet op de Olympische Spelen in Tokio.

Atletiek: Vastenburg in Sevilla boven limiet olympische marathon

11.43 uur: Atlete Jip Vastenburg heeft de marathon van Sevilla volbracht in 2.33.40. Met die tijd kwam ze uit boven de olympische limiet van 2.29.30. De 25-jarige langeafstandspecialiste uit Loosdrecht eindigde als veertiende bij de vrouwen. De winst in Sevilla ging naar Juliet Chekwel uit Oeganda met een tijd van 2.23.13.

Het was de eerste keer dat Vastenburg een wedstrijd over de klassieke afstand van 42,195 kilometer uitliep. Vorig jaar moest ze in haar debuutmarathon, eveneens in het Spaanse Sevilla, de strijd voortijdig staken door blaren.

Vastenburg slaagde erin een vlakke race te lopen, waarbij ze nagenoeg de hele wedstrijd hetzelfde tempo (gemiddeld 3.38 minuten per kilometer) aanhield.

Golf: Van Dam vijfde in Australian Classic

11.14 uur: Golfster Anne van Dam heeft haar eerste topklssering van dit jaar binnen. De Arnhemse eindigde in de Australian Ladies Classic na een slotronde van 72 slagen (level par) op de vijfde plaats met 10 slagen onder par. Haar achterstand op de Australische winnares Stephanie Kyriacou was groot: 12 slagen. Kyriacou, een amateur nog, noteerde een score van 65 slagen in de slotronde.

Van Dam begon haar vierde en laatste ronde op de golfbaan van Bonville met twee birdies op de eerste drie holes, maar leverde in met twee bogeys op de laatste zes holes. Ze was niettemin tevreden met haar top vijf-notering. De Nederlandse prof neemt nu een periode rust voordat ze in de Verenigde Staten haar seizoen vervolgt op de Amerikaanse tour LPGA.

Van Dam boekte in haar carrière tot dusver vijf toernooizeges op de Europese tour. In december vorig jaar won ze het Spaans Open.

Zeilen: Bouwmeester vijfde na dag één WK Laser Radial

10.37 uur: Marit Bouwmeester staat vijfde na de eerste dag van het wereldkampioenschap in de klasse Laser Radial in de baai van het Australische Melbourne. De olympisch kampioene in deze boot finishte in haar vloot als derde in de race. In de andere vloot eindigde Mirthe Akkerman als vierde, goed voor de zevende plaats in de tussenstand. De Française Marie Barrue en de Deense Anne-Marie Rindom delen als winnaressen van de races de koppositie.

Bouwmeester, die al drie keer de wereldtitel veroverde in de Laser Radial, kwam tevreden van het water. „Lekker dat het evenement is begonnen. Een derde plek gevaren, dus dat is prima en ik kijk uit naar de rest van de week. Het is een goede krachtmeting om te zien hoe we ervoor staan in het olympisch seizoen.”

Skiën: Wereldbeker slalom in Japan geschrapt vanwege slecht weer

06.08 uur: De wereldbekerwedstrijd slalom in Yuzawa Naeba in Japan is zondag vanwege slecht weer geschrapt. Forse windstoten en zware sneeuwval zouden een eerlijke race onmogelijk maken. Reden voor de internationale skivereniging de wedstrijd af te gelasten.

De jury had de start al meerdere malen uitgesteld. „Het weer is zo onstabiel dat we de race niet kunnen starten. Er zijn windstoten tot 80 kilometer per uur en de piste ligt weer vol sneeuw”, zegt de wedstrijdleiding. De race wordt medio maart ingehaald in Slovenië.

Ook tijdens de reuzenslalom, die zaterdag werd gehouden, hadden de deelnemers last van een stormachtige wind.