Fognini laat zich aan beide enkels opereren

De nummer 11 van de wereld meldde op Twitter dat hij al langer last had van zijn linkerenkel en had gehoopt dat de wedstrijdloze periode de klachten zou doen oplossen. Dat gebeurde niet waarna hij zaterdag een ingreep onderging.

,,Ik heb al meer dan drie jaar problemen met mijn linkerenkel. Het was iets waarmee ik had leren leven", schrijft de 33-jarige Italiaan. "En de afgelopen twee jaar kreeg in ook last van mijn rechterenkel. Na nieuw onderzoek en overleg met mijn begeleiders heb ik besloten me aan beide enkels te laten opereren. Ik denk dat het de juiste beslissing is nu we met het tennis toch in een noodgedwongen pauze zitten", schreef hij kort voor de opname.

Sinds begin maart zijn er geen toernooien meer gespeeld. De ATP Tour ligt nog zeker tot begin augustus stil.