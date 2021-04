Max Verstappen gaat ’niet minder slapen’ van toetsenbordterreur

Max Verstappen bij de persconferentie in Portimao Ⓒ ANP/HH

PORTIMAO - Engelse voetbalclubs boycotten komend weekeinde social media om te protesteren tegen de ellendige berichten die veel sporters via die kanalen over zich heen krijgen. Ook Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton stelt dat hij zich bij die actie aansluit. Max Verstappen laat dusdanige berichten makkelijk van zich afglijden, zegt hij in aanloop naar de Grand Prix van Portugal.