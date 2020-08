Fietsen van vrouwen Trek-Segafredo gestolen

„Slecht begin van de dag voor de ploeg Italië”, tweet de ploeg. „Zes Trek Émonda van het vrouwenteam zijn vannacht gestolen. De dieven braken in via het dak van de truck en stalen de fietsen. De rensters zullen de Strade Bianche rijden op hun reservefietsen.”

De Strade Bianche zou eigenlijk op 7 maart plaatsvinden, maar de uitbraak van het coronavirus voorkwam dat. De vrouwen starten om 12.00 uur en komen na een koers over 136 kilometer rond 16.00 uur aan in Siena. Vorig jaar was de Stade Bianche een prooi voor Annemiek van Vleuten.