Club America doet Ajax tegenvoorstel inzake Jorge Sanchez

Het Ajax van Mexico zou Sanchez vanwege zijn kwaliteiten het liefst niet laten vertrekken, maar wil zijn droom – voetballen in Europa – ook niet laten uiteenspatten. Wel heeft de club Ajax laten weten een bedrag te willen incasseren waarvoor een vervanger kan worden gehaald. De verwachting is dat Club America en Ajax elkaar uiteindelijk vinden rond de vijf of zes miljoen euro en een percentage doorverkoop.

Bij Ajax moet Sanchez, die al 21 wedstrijden voor de Mexicaanse nationale ploeg speelde en een grote kans maakt op het WK in Qatar, de concurrentie aan met Devyne Rensch, in wie de Amsterdammers nog steeds een groot talent zien. De mogelijke meerwaarde van Sanchez werd deze voorbereiding nog eens bevestigd. Tegen Chelsea, Real Madrid en Manchester City hield hij zich goed staande. In afwachting van de transfer naar Ajax is Sanchez in Mexico achtergebleven, terwijl zijn team naar Los Angeles is.