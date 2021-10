Red Bull-topman Helmut Marko: ‘Max Verstappen was als enige ontspannen’

De WK-leider hield zijn grote rivaal Lewis Hamilton ternauwernood achter zich in zinderende laatste ronden op het Circuit of the Americas. ,,Ik voel me nu relaxed, maar ik denk dat Max de enige was bij Red Bull die een paar ronden voor het einde nog ontspannen was. Wij waren allemaal meer dan nerveus”, aldus Marko, die Verstappen al in 2015 liet debuteren in de Formule 1.

Omdat Hamilton de leiding overnam na de start, moest Verstappen in de achtervolging en besloot Red Bull om hem vroeg naar binnen te halen voor een eerste stop. ,,Max maakte geen fout bij de start, maar de koppeling werkte niet helemaal zoals het zou moeten”, legde Marko uit in Austin. ,,Dat maakte het veel moeilijker voor ons. Max was sneller, maar kon niet inhalen en daardoor niet de snelheid laten zien die erin zat. Als hij na de start eerste was gebleven, was hij zo vijf tot acht seconden weggereden. Dat was niet het geval en dus moesten we onze strategie veranderen. We wisten dat het close zou worden, maar wij hebben Max. En daar kunnen we op rekenen.”

Bekijk ook: Max Verstappen deelt mentale tik uit aan Lewis Hamilton

Bekijk ook: Max Verstappen wint GP van Amerika en breidt leiding in WK uit

Het ziet er zo steeds rooskleuriger uit voor Verstappen, op jacht naar zijn eerste wereldtitel. Zijn voorsprong op Hamilton bedraagt met nog vijf races te gaan twaalf punten. ,,We hebben nog zeker een of twee overwinningen nodig”, denkt Marko. ,,Hopelijk kunnen we dat bewerkstelligen tijdens de komende races in Mexico en Brazilië. Dan ga ik zeker met een gerust gevoel naar het Midden-Oosten voor de laatste drie wedstrijden.”