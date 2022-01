Gestopte Thomas Vermaelen pakte zes prijzen met Ajax na ’toevallige transfer’

Sport

Keeperssoap bij Oranje handballers op EK: bondscoach roept twee vervangers op

Bondscoach Erlingur Richardsson van de Nederlandse handballers laat nog een speler invliegen naar het EK in Boedapest. Doelman Thijs van Leeuwen van het Belgische Sporting Pelt is al de vijfde vervanger in de ploeg, die door corona wordt geplaagd op de eindronde in Hongarije.