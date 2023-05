Sensatie op Roland Garros: favoriet Medvedev eruit tegen nummer 172 van de wereld

De 23-jarige Seyboth Wild is afkomstig uit het kwalificatietoernooi. Hij wist nooit eerder een wedstrijd te winnen in het hoofdschema van een grandslamtoernooi.

Na 4 uur en een kwartier maakte Seyboth Wild het af met een verwoestende forehand, op zijn eerste wedstrijdpunt. Hij gaf in de vijfde set twee keer een break voorsprong uit handen, maar serveerde het duel bij 5-4 wel uit.

1998

„Ik heb er altijd van gedroomd om op deze baan te spelen”, zei Seyboth Wild over het Court Philippe Chatrier, de hoofdbaan. „Ik heb in mijn juniorentijd altijd naar Medvedev gekeken. Ik wilde hem zoveel mogelijk laten lopen en zoveel mogelijk mijn forehand gebruiken.”

Seyboth Wild is de laagst geklasseerde speler die de nummer 2 van de wereld weet te verslaan sinds 1998. 25 jaar geleden was de Argentijn Mariano Zabaleta te sterk voor de Tsjech Petr Korda.

Medvedev in aanloop RG in vorm

Medvedev verloor bij zijn eerste vier deelnames aan Roland Garros ook in de openingsronde, maar de afgelopen twee jaar presteerde hij beter in Parijs. In 2021 was hij kwartfinalist en vorig jaar verloor hij in de vierde ronde.

In aanloop naar Roland Garros wist Medvedev, in 2021 winnaar van de US Open, het masterstoernooi van Rome te winnen. Daardoor gold hij als een outsider voor de titel in Parijs.

Medvedev kan zich nu gaan voorbereiden op het grastoernooi van Rosmalen. Hij is over anderhalve week op het Autotron een van de publiekstrekkers.