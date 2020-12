Patrick Roest rijdt toptijd Sven Kramer op 10.000 meter uit de boeken

De 25-jarige allrounder van Team Jumbo-Visma finishte in een prachtige tijd van 12.35,20. Daarmee reed hij het nationaal record van teamgenoot Sven Kramer, die op 12.38,89 uitkwam in 2017 in Zuid-Korea, uit de boeken.

Roest reed de tweede tijd ooit op de 10.000 meter. Alleen de Canadees Graeme Fish was in februari dit jaar op de hooglandbaan in Salt Lake City sneller: 12.33,86. Voor Roest, die in de eindfase nog een indrukwekkende versnelling plaatste, zat een sensationeel wereldrecord er net niet in.

In de laatste race reden Marcel Bosker en Nederlands kampioen Marwin Talsma tegen elkaar. Bosker werd gediskwalificeerd vanwege het te vroeg insnijden van een bocht.