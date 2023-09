Ron Jans nieuwe trainer van FC Utrecht

Er moeten nog enkele voorwaarden worden ingevuld, onder andere de definitieve invulling van de staf. Naar verwachting wordt de komst van Jans maandag of dinsdag definitief afgerond, waarna de nieuwe trainer gepresenteerd kan worden.

De 64-jarige geboren Zwollenaar laste een sabbatical in na zijn succesvolle periode van drie jaar bij FC Twente, maar is bereid bevonden om die eerder dan was verwacht te beëindigen. Jans maakte er geen geheim van dat met het afscheid van FC Twente zijn trainerscarrière nog niet definitief beëindigd was en met het oog op zijn privé-situatie als trotse opa is een buitenlands avontuur geen optie. FC Utrecht is van de opties in Nederland ook een van de meer interessante, omdat er in potentie wel een goede selectie staat en er ook echt progressie valt te boeken na de slechte seizoenstart.

Jans is de opvolger van Michael Silberbauer, die vorige week al na acht maanden werd ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. De noorderling was eerder hoofdtrainer van FC Groningen, SC Heerenveen, Standard Luik, PEC Zwolle, FC Cincinnati en FC Twente. Met FC Groningen en de afgelopen twee seizoenen met FC Twente haalde de 64-jarige trainer Europees voetbal. Bij PEC Zwolle won Jans de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. Ook met de Zwollenaren ging hij Europa in.