PSG: ploeg van bijna 1 miljard euro

De Braziliaanse verdediger Marquinhos is op dit moment de duurste verdediger met een transferwaarde van 65 miljoen euro. Maar dat kan snel veranderen als Matthijs de Ligt wordt vastgelegd.

Veel duurder zijn de aanvallers Neymar (180 miljoen euro) en Kylian Mbappé (200 miljoen euro). Al zijn ook middenvelders als Marco verratti 75 miljoen waard.

Matthijs de Ligt wordt begeerd door PSG. Ⓒ René Bouwman

De staat Qatar is via de aandeelhoudersorganisatie Qatar Sports Investments sinds 2011 eigenaar van Paris Saint-Germain. Dat betekent dat PSG een van slechts twee door een staat geregeerde voetbalclubs in de wereld is. De andere is uiteraard Manchester City.

Nasser Al-Khelaffy is bestuursvoorzitter van PSG en tegelijkertijd de ceo van de club. Feitelijk betaalt de staat Qatar dus alles en mag Al-Khelaffy bepalen wat er in de club gebeurt.

