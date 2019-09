’Formule 2-coureur Correa nog in kunstmatige coma’

Correa kwam hard in aanraking met Anthoine Hubert tijdens de Formule 2-race op het Belgische circuit. Het ongeval werd Hubert fataal, Correa werd met twee gebroken benen naar het ziekenhuis gebracht, kampt tevens met een ernstige longaandoening en wordt dus nog altijd kunstmatig in coma gehouden op de intensive care in Londen.

„Als zijn longen sterk genoeg zijn, ondergaat hij een operatie”, laat zijn management in een verklaring weten.

De longen van Correa zijn wel ’geleidelijk aan het herstellen’, maar zijn ademhalingsfuncties worden nog steeds ondersteund. Toen Correa van het ziekenhuis in Luik werd overgeplaatst naar Londen deden zich nieuwe complicaties (longaandoening) voor bij de jonge coureur. De artsen moesten ingrijpen en dankzij de ingreep toonde Correa weer enkele tekenen van vooruitgang.

„Juan Manuel blijft op de intensive care en wordt daar in een kunstmatige coma gehouden. Ondanks dat zijn longen verbeteren, blijven ook zijn beenverwondingen een serieus probleem. Hij zal dan ook meteen geopereerd worden als zijn longen sterk genoeg zijn”, luidt het statement van het management.

