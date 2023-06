Sterk optreden Veijer in Moto3, bijrol Van den Goorbergh in Moto2

Tien man reden de race op het zonovergoten circuit vanaf de start tot de finish bij elkaar. Veijer volgde de voorste rijders keurig op zijn Husqvarna. In de slotfase rukte hij even op naar de zesde plaats, maar die wist hij niet vast te houden.

Zijn Japanse teamgenoot Ayumu Sasaki, vorig jaar nog winnaar van de Moto3-race in Assen, reed naar de tweede plaats. De Turk Deniz Öncü werd derde.

Leider in het WK eindigt als laatste

De Spanjaard Daniel Holgado was de grote verliezer van de dag. De leider in het kampioenschap gleed vroeg in de race van de baan af, kon wel verder, maar eindigde als laatste. Hij behield desondanks de leiding in de WK-stand.

Veijer liet zaterdag na de kwalificaties weten dat hij stiekem droomde van het podium in zijn thuisrace. Zo ver kwam het niet, maar de jonge Nederlander toonde voor het oog van 100.000 toeschouwers op de tribunes wel lef door vanaf de negende startpositie meteen de aansluiting te vinden met de kopgroep. Hij leek af en toe moeite te hebben met de hoge snelheid vooraan, maar kon steeds de negende, tiende plek vasthouden.

Tegen het einde van de race schoof Veijer op naar voren. Hij maakte in de Ramshoek een mooie inhaalactie bij de Spanjaard David Muñoz en rook heel even aan een topklassering, maar in de laatste ronden viel hij toch nog terug. De zevende plaats is zijn op een na beste resultaat van dit seizoen. Hij wist eerder dit jaar in de Grote Prijs van Italië als zesde te finishen. In het kampioenschap klom hij naar de vijftiende plaats met 27 punten.

Moto2: bijrol Van den Goorbergh

Zonta van den Goorberch vertolkte een bijrol in de achterhoede bij de Moto2-race. De 17-jarige Brabander startte als 23e en kwam als 20e over de finish bij de TT van Assen.

Zonta van den Goorbergh Ⓒ ANP/HH

Bo Bendsneyder bekeek de race vanaf de zijkant. De Rotterdammer brak vorig weekeinde door een val zijn sleutelbeen en was niet op tijd fit voor zijn thuisrace.

De Britse motorracer Jake Dixon won de race. Het was zijn eerste grandprixzege. Hij haalde drie ronden voor het einde de Japanner Ai Ogura in, die lang aan de leiding had gereden. Ogura finishte als tweede, de Spanjaard Pedro Acosta werd derde.