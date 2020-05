Jaar lang lege stadions in Eredivisie is ’heel reëel’

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de betaald voetbalcompetities in Nederland vanaf 1 september weer kunnen beginnen. Een voorwaarde is echter wel dat de wedstrijden achter gesloten deuren gehouden worden.

Een definitieve datum voor wanneer publiek weer welkom is, is nog niet gegeven. Het kan echter nog zeker een jaar kan duren voordat clubs de deuren van het stadion weer mogen openen. Zo blijkt uit een brief van Hugo de Jonge aan het kabinet.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft in zijn brief: „Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling (waaronder voetbalwedstrijden, red.), kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is. Niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.”