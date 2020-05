’Mogelijk jaar lang geen fans in Eredivisie en niet op EK in Amsterdam’

Vooralsnog ziet het er naar uit dat de betaald voetbalcompetities in Nederland vanaf 1 september weer kunnen beginnen. Een voorwaarde is echter wel dat de wedstrijden achter gesloten deuren gehouden worden. Dat zou betekenen dat ook de Nations League-wedstrijden van Oranje (op 4 september tegen Polen, op 7 september tegen Italië en op 14 november tegen Bosnië-Herzegovina) zonder toeschouwers worden afgewerkt. Tijdens het uitgestelde EK speelt het Nederlands elftal sowieso de drie groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA. Lege stoeltjes in plaats van een kolkende oranje massa op de tribune zou een doemscenario zijn voor de fans en de formatie van bondscoach Ronald Koeman.

Bekijk ook: Sein op groen voor betaald voetbal per 1 september

Een definitieve datum voor wanneer publiek weer welkom is, is nog niet gegeven. Het kan echter nog zeker een jaar kan duren voordat clubs de deuren van het stadion weer mogen openen. Zo blijkt uit een brief van Hugo de Jonge aan het kabinet.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft in zijn brief: „Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling (waaronder voetbalwedstrijden, red.), kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is. Niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.”

KNVB

De KNVB noemt het bericht van De Jonge „geen prettige verrassing”. De bond is in gesprek met de overheid over het in fases opstarten van het topvoetbal. Het is de bedoeling dat er vanaf 1 september weer gevoetbald kan worden, maar dan wel zonder publiek. De KNVB hoopt in de loop van het volgende seizoen gefaseerd weer toeschouwers toe te kunnen laten in de stadions.

„Gezondheid staat bij ons altijd voorop, de richtlijnen van het kabinet hebben we om die reden gedurende de gehele coronapandemie aangehouden en dat blijven we uiteraard doen. Maar we praten momenteel juist met de overheid over het in fases opstarten van het topvoetbal om samen te bezien wat nog wel kan in deze tijd”, aldus de KNVB in een reactie.

Veilig en verantwoord

„Het organiseren van wedstrijden met publiek is een specialisme en specifieke voorzorgsmaatregelen op het gebied van hygiëne en crowd management dragen bij aan een veilige en verantwoorde manier waarop dit wél eerder zou kunnen. Daarbij kijken we tevens nauwlettend naar wat de clubs in het buitenland doen op dit vlak. De ontwikkelingen gaan snel, daarom lijkt ons hetgeen is gemeld in deze fase nogal voorbarig.”

De bond zegt verder: „We zouden het verschrikkelijk vinden als er lang niet voor publiek gevoetbald kan worden. Dit zou namelijk ten koste gaan van de sportbeleving bij de miljoenen fans en kijkers. Bovendien zou het voor de bedrijfstak betaald voetbal opnieuw een hele zware financiële klap betekenen. Hierover zijn we ook in gesprek met de overheid, juist omdat Nederlandse clubs bovengemiddeld afhankelijk van inkomsten uit stadionbezoeken zijn. Vandaar dat de melding van vanochtend als een totale verrassing kwam.”