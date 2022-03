Russische aanvoerder even niet beschikbaar voor nationale voetbalploeg

„Hij verzekerde me dat hij echt voor de nationale ploeg wil spelen”, zei Karpin in een interview met de Russische bond. „Maar nu, als gevolg van de moeilijke situatie in Oekraïne - waar hij veel familieleden heeft - verontschuldigde hij zich en vroeg hij me hem vanwege familieredenen niet op te roepen voor dit trainingskamp.” Dzyuba is sinds 2018 aanvoerder van het nationale elftal.

De 33-jarige aanvaller reageerde eerder boos toen Oekraïners Russische voetballers verweten stil te blijven over de oorlog in Oekraïne. Op Instagram zei Dzyuba tegen discriminatie op basis van nationaliteit te zijn en niet te begrijpen waarom het zwijgen de Russische sporters kwalijk werd genomen.