Loïs Openda blijft nog een jaar bij Vitesse

„Ik kijk er naar uit om nog een seizoen voor Vitesse te spelen. Mijn eerste jaar, waarin we Europees voetbal behaalden, is heel goed bevallen”, aldus Openda op de website van de Arnhemmers. „Dan is het extra mooi om ook met Vitesse uit te komen in de Conference League. Daarnaast willen we natuurlijk weer een goed seizoen in de competitie draaien.”

Technisch directeur Johannes Spors: „Loïs heeft zich in zijn eerste jaar niet alleen prima ontwikkeld, maar is ook belangrijk geweest voor de ploeg. Zowel Loïs als Vitesse wilden graag nog een jaar langer met elkaar door. Een mooie basis voor een tweede seizoen waarin hij zich weer mag laten zien.”