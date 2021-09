Foto’s: 300.000 wielergekke Belgen langs WK-parcours

Gekte bij ’Wijnpers’. Ⓒ ANP/HH

ANTWERPEN - Van Antwerpen tot Leuven, het WK wielrennen in België is zondag overal een overrompeling van mensen en indrukken. Naar schatting 300.000 wielerfans waren in Leuven op de been. „Het was één groot volksfeest”, zei burgemeester Mohamed Ridouani van de Vlaamse stad. Een foto-impressie.