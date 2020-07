Deense bekerfinale stilgelegd wegens overtreden coronaregels

Spelers, stafleden en stewards trachten de fans van AaB te overtuigen om meer afstand tot elkaar te houden. Ⓒ Twitter Sporf

ESBJERG - De Deense bekerfinale tussen AaB en SønderjyskE is in de eerste helft door de arbitrage stilgelegd. Volgens de wedstrijdleiding hielden niet alle bezoekers zich aan het geldende coronaprotocol. Vooral de 1,5 meterregel werd in het stadion overtreden.