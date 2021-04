Roger Schmidt ziet aanwinst in Armando Obispo: ’Hij heeft me erg overtuigd’

„Hij liet in de duels zien terug te zijn”, aldus Schmidt, die vrijdag met lovende woorden al een schot voor de boeg gaf wat de terugkeer van Obispo betreft. „Hij is heel gemotiveerd, is een goede speler. Hij heeft de snelheid en de fysieke wapens om een goede centrale verdediger te zijn. Hij is voetballend goed en heeft me erg overtuigd op de trainingen. Ik ben blij dat hij nu weer minuten in het eerste elftal kon maken.”

Obispo speelde sinds eind februari vier keer mee bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Hij overtuigde, met een korte rentree in PSV 1 tot gevolg. „Voor mij is het nooit lang genoeg”, lachte Obispo over zijn eerste Eredivisie-minuten in ruim een jaar tijd, blij met de lof van zijn coach. „Ik wil graag een positief beeld van mezelf neerzetten na een lange blessure. Richting volgend seizoen zie ik zeker kansen. Uiteraard hoop ik dan een ander seizoen te beleven dan dit seizoen. Van wie ik als eerste een bericht zal hebben gehad na vandaag? Ongetwijfeld van mijn moeder, dat ze blij en trots is.”