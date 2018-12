Herstellende Guardado weer terug bij PSV

Andres Guardado op archiefbeeld. Ⓒ AFP

Een week voor de topper tegen Ajax heeft Andres Guardado zich weer in Eindhoven gemeld. De Mexicaan revalideerde de afgelopen tijd met toestemming van trainer Phillip Cocu in zijn vaderland van een hamstringblessure. Guardado stond zaterdag voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles weer op het veld van het Philips Stadion, zij het wel in zijn clubkostuum.