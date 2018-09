Chelsea moet Hazard maanden missen

Hazard raakte zondag geblesseerd tijdens de training van de Rode Duivels. Volgens Belgische media is hij enkele maanden niet inzetbaar, waardoor de kans groot is dat hij niet op tijd fit is voor de start van het nieuwe seizoen van landskampioen Chelsea.

The Blues beginnen het nieuwe jaar met de wedstrijd om het Community Shield, op 6 augustus tegen FC Cup-winnaar Arsenal. De 26-jarige Hazard, die sinds 2012 in Londen speelt, maakte in het afgelopen seizoen zestien competitietreffers.