’PSV kan tegen Ajax alle trammelant van zich afspelen’

Peter Boeve (hier als Ajacied voor John van ’t Schip) vindt dat PSV zondag vrijuit kan spelen in de ArenA.

Ajax en PSV treffen elkaar zondag onder een slecht gesternte. De Amsterdammers zijn koploper, maar de reeks van drie nederlagen in de laatste vijf Eredivisie-duels is ongewoon. Zoiets is sinds 2009 niet meer voorgekomen. En PSV verkeert in diepe crisis. Slechts drie van de laatste elf Eredivisie-duels werden gewonnen. TELESPORT kijkt vooruit naar een topper onder hoogspanning.